Netflix ist verrückt nach Anwaltsserien: Doch Lincoln Lawyer kommt nicht an einer gewissen britischen Adligen vorbei

In den Vereinigten Staaten ist eine Anwaltsserie aus dem Jahr 2011 immer noch so beliebt, dass sie Neuproduktionen von Netflix wie Lincoln Lawyer nicht an sich vorbeiziehen lässt. Die Serie “Suits” hat sogar zweimal hintereinander ihren eigenen Rekord gebrochen.

Um welche Serie geht es? Die Rede ist von Suits. Die Anwaltsserie ist laut der Seite Nielsen so beliebt, dass selbst die aus 2022 stammende Netflix-Serie The Lincoln Lawyer nicht an der Serie vorbeiziehen kann. Auch MeinMMO-Autor Dariusz Müller zählt Suits zu seinen Favoriten, wie er in einem Artikel über Shameless erklärt.

In den USA hat die Serie sogar ihren eigenen Rekord gebrochen. In der Woche vom 3. bis zum 9. Juli 2023 haben die Amerikaner insgesamt 3,7 Milliarden Minuten damit verbracht, Suits zu schauen. Das ist ein Anstieg von rund 17 Prozent im Vergleich zur vorherigen Woche, in der die Serie ihren Rekord erstmals mit 3,1 Milliarden Minuten brach.

Die Zahlen gelten sowohl für Netflix als auch für den Streamingdienst Peacock. Auf Netflix ist die Serie in den USA erst seit Sommer 2023 verfügbar, was die große Beliebtheit erklären dürfte. Laut der Tracking-Seite für Zuschauerzahlen wurde Staffel 1 am meisten gesehen.

Das bedeutet, dass womöglich ein weiterer Rekord warten könnte, wenn die Fans in den USA die weiteren Staffeln nachholen. Suits umfasst nämlich 9 Staffeln.

Worum geht es in Suits? Protagonist Michael „Mike“ Ross will durch einen illegalen Deal mit Drogen an Geld für seine kranke Großmutter kommen. Doch durch einen dummen Zufall landet er plötzlich in einem Bewerbungsgespräch in einer Anwaltskanzlei.

Dort wird sein Talent als Anwalt erkannt und Topanwalt Harvey Specter stellt ihn ein. Während der neun Staffeln kommt Mike immer wieder in verzwickte Situationen, weil seine Vergangenheit und seine fehlende Ausbildung als Anwalt Probleme machen.

In der Serie spielt bis zur 7. Staffel außerdem Meghan Markle mit. Ihr Grund für den Ausstieg war ihre Verlobung mit Prinz Harry. Nach ihrer Hochzeit trägt Meghan Markle heute den Titel Duchess of Sussex und ist Mitglied der britischen Königsfamilie.

Suits lässt andere Anwaltsserien hinter sich

Obwohl Suits aus dem Jahr 2011 stammt, lässt sie auch heute noch Serien wie The Lincoln Lawyer und Better Call Saul hinter sich. Better Call Saul startete 2015 in den USA, The Lincoln Lawyer begann sogar erst im Jahr 2022. Trotzdem kommen die beiden Serien nicht gegen die Konkurrenz an.

In Deutschland ist der Trend übrigens umgekehrt. Hier landet Suits, Flixpatrol zufolge, nur auf Plätzen im 50er-Bereich, The Lincoln Lawyer kann sich hingegen Platz 7 in den Top 10 sichern.

Dass Suits seinen eigenen Rekord gebrochen hat, lässt bereits erahnen, wo die Serie in den USA steht: In den Vereinigten Staaten landet Suits für dieses Jahr auf Platz 1. The Lincoln Lawyer macht es sich hingegen auf Platz 6 gemütlich.

