Ein bitterböser Krimi lügt euch schon im Vorspann an, verschwindet in wenigen Tagen von Netflix

Freunde von humorvollen Krimis sollten sich einen Film auf Netflix ansehen, der nur noch wenige Tage auf der Streaming-Plattform verfügbar ist. Der Streifen zählt für MeinMMO-Autor Christoph Waldboth zu den besten Werken der Brüder Joel und Ethan Coen.

Um welchen Film geht es? Die Rede ist von Fargo, einem Film von Joel und Ethan Coen, der 1996 in die Kinos kam. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Krimi und schwarzer Komödie, mit leichten Thriller-Elementen. Noch wenige Tage könnt ihr euch den Streifen auf Netflix ansehen.

Der Film spielt im tiefsten Winter des Jahres 1987 und erzählt von einem Kriminalfall, der sich im Mittleren Westen der USA abspielt. Ein Autoverkäufer namens Jerry braucht dringend Geld und lässt deshalb seine eigene Ehefrau entführen. Er möchte von seinem Schwiegervater Lösegeld erpressen und es dann selbst einstecken.

Der Plan ist pure Theorie und geht schnell schief. Prompt gibt es rund um die Stadt Fargo mehrere Tote, was die Polizei auf den Plan ruft. Die Ermittlerin Marge Gunderson, selbst im Moment schwanger, kümmert sich um den Fall.

Gleichzeitig wird der Autoverkäufer Jerry immer nervöser, seine Geschichte immer unglaubwürdiger, und seine Komplizen, die Entführer, verlieren die Geduld. Ganz typisch für die Coen-Brüder spitzt sich die Situation im Laufe des Films zu und nimmt gegen Ende absurde Züge an, inklusive einer gewissen Brutalität.

Eine wahre Geschichte… oder?

Was denkt MeinMMO-Autor Christoph über Fargo? Die Coen-Brüder haben mit No Country For Old Men, The Big Lebowksi oder Barton Fink einige der besten US-amerikanischen Filme der letzten 40 Jahre abgeliefert. Fargo gehört ebenfalls dazu.

Schon im Vorspann führen euch die beiden Filmemacher hinters Licht. Dort steht geschrieben, dass die Geschichte auf einem wahren Vorfall basiert. Wie sich erst eine Weile nach Kinostart herausstellte, war das eine Lüge – oder sagen wir, ein Scherz, der gut zum Rest des Films passt.

Denn Fargo nimmt sich trotz der ernsten Ausgangslage nie zu ernst. Der Kriminalfall wird durch skurrile Charaktere mit zutiefst menschlichen Problemen aufgelockert. So muss sich Marge nicht nur um die Ermittlungen kümmern, auch ihre Schwangerschaft und ihr Ehemann halten sie auf Trab – letzterer etwa mit seinen Briefmarken.

Der Film zeigt eine Stadt und ihre Bewohner auf sehr herzliche und liebevolle Art. Besonders Marge nutzt ihre offene und freundliche Art, um mit Verdächtigen zu sprechen. Sie ist bodenständig und weiß, was im Leben zählt, ganz anders als die tollpatschigen Kriminellen, die völlig unqualifiziert für ihren Job sind.

Fargo schafft das Kunststück, gleichzeitig lustig und spannend zu sein, und zudem zum Nachdenken anzuregen. Die schönen und eiskalten Bilder der verschneiten Kleinstadt sorgen gemeinsam mit klirrend-kalt-klingender Musik für eine dichte Atmosphäre.

Zu den Highlights von Fargo zählt sicherlich die Performance von Hauptdarstellerin Frances McDormand als Marge. Für diese Rolle erhielt sie 1997 den Oscar.

Auf Rotten Tomatoes zeigen sich die Kritiker auch insgesamt sehr angetan. Fargo hat bei 110 Reviews einen Schnitt von 95 %. Über 100.000 User vergeben 92 %.

Wie lange ist Fargo noch im Stream? Wer den Film noch nicht kennt, aber nachholen will, muss schnell sein. Fargo verschwindet bereits am 17. März 2026 von Netflix. Wer nach dem Schauen nicht genug davon kriegen kann, dem sei die gleichnamige Serie empfohlen, die seit 2014 fünf Staffeln erhielt.

Sie erzählt neue Geschichten mit frischen Figuren, die jedoch alle in der Welt des Original-Films spielen. Für Fans also perfekt. Wer sich hingegen lieber mit deutschsprachigen Ermittlungen beschäftigen möchte, sollte dem Tipp von MeinMMO-Redakteur Niko Hernes eine Chance geben: Ein deutscher Krimi sieht aus wie die perfekte Unterhaltung für Boomer, versüßt mir als Gen Z jeden Abend auf Netflix