Firma stellt seltsames Mikrofon vor, das zwar albern aussieht, aber voll praktisch ist

Was denkt ihr? Würdet ihr euch so ein Gerät für den Alltag oder eure Gaming-Runden kaufen oder ist sowas eher nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Wie funktioniert das Gerät? Mutalk wird direkt über den Mund gezogen und mit Bändern am Kopf befestigt. Auf diese Weise bleiben die Hände frei. Obendrein kann man an dem Gerät auch Kopfhörer anschließen.

Der Hersteller erklärt selbst, dass man das Gerät für Situationen wie Büros oder fürs Gaming entwickelt habe (via shiftall.net ). Denn schalldichte Boxen oder die Isolierung von Wänden kostet viel Geld. So erklärt der Hersteller: „Das schalldichte Bluetooth-Mikrofon ‘mutalk’ ist eine preiswerte und platzsparende Lösung für dieses Problem.“

Um was für ein Gerät handelt es sich? “mutalk” hat Shiftall als ein schalldichtes Bluetooth-Mikrofon vorgestellt, „das es anderen erschwert, Eure Stimme zu hören, und gleichzeitig verhindert, dass Umgebungsgeräusche in das Mikrofon eindringen.“

