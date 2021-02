MSI hat mit der GM41 Lightweight eine neue Gaming-Maus veröffentlicht. Diese setzt auf ein geringes Gewicht, eine hohe Präzision und ein besonderes Kabel.

Auf der Jagd nach der perfekten Gaming-Maus ist MSI diesem Ziel nun einen Schritt nähergekommen. Ab sofort gibt es die MSI CLUTCH GM41 Lightweight zu kaufen. Das neueste Topmodell des Herstellers setzt dabei auf besonders wichtige Eigenschaften für competitive Gameplay. Aufgrund ihrer Eigenschaften ist die Maus damit gerade auch im Bereich der Shooter und MOBAs ein absoluter Gewinn.



Selbst für MMORPGs können die sechs Tasten ausreichen, wenn ihr vermehrt Aktionen auf die Tastatur legt.

Das zeichnet die MSI CLUTCH GM41 aus

Jede Bewegung ein Genuss: Die MSI CLUTCH GM41 Lightweight ist, wie der Name verrät, besonders leicht. Sie ist mit einem Gewicht von nur 65 Gramm sogar ultraleicht. Damit sind reibungslose Bewegungen möglich und gleichzeitig schont das geringe Gewicht euer Handgelenk. Allgemein sorgt eine leichte Maus bereits dafür, dass ihr noch besser beim Zielen werdet. Schließlich ist die Bewegung weniger schwerfällig.



Starker Grip gehört dazu: Damit ihr bei den Bewegungen mit der Maus und beim wilden Tastendruck im Kampfgeschehen nicht die Haftung verliert, verfügt die GM41 über diamantförmige anti-slip Grips. Dadurch habt ihr stets den idealen Halt, unabhängig von eurer Handhaltung (Palm Grip & Claw Grip).



MSI FriXionFree Kabel: Das spezielle Kabel wurde entworfen, um die Reibung auf eurem Mauspad zu minimieren. Es dient also ebenfalls der Optimierung eurer Genauigkeit beim Bewegen mit der Maus.



Mit Präzision zum Sieg: Der optische Sensor PixArt PMW-3389 in der MSI CLUTCH GM41 sorgt für ein extrem präzises Tracking mit high-speed Zuverlässigkeit bei 400 IPS und liefert eine akkurate Genauigkeit mit bis zu 16.000 DPI.

Die MSI CLUTCH GM41 Lightweight verfügt über eine hohe Langlebigkeit.

Robust und langlebig: Die GM41 von MSI übersteht zudem alle Widrigkeiten. Die verbauten OMRON Switches sind für 60 Millionen Klicks geeignet und damit langlebig, sowie zuverlässig.



Des Weiteren verfügt die MSI CLUTCH GM41 Lightweight über eine RGB-Beleuchtung, die durch das MSI Dragon Center individuell eingestellt werden kann. Dort könnt ihr zudem die Tastenbelegung, DPI-Einstellungen und Macros einrichten.