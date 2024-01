„Ein Tag mit meiner Oma ist unbezahlbar“ – MontanaBlack erklärt auf Twitch, warum er nicht schon längst im Ausland ist

MontanaBlack verdient auf YouTube so viel Geld, dass er’s nicht mehr 50:50 teilen will: „Ist erstmal nicht so gut angekommen“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal wie viel Sonne ich tank’, in Spanien an der Küste. Egal, wie viele Millionen Euro ich spare, auf Madeira. Egal wie viel Plus und schöner und besser ich es im Ausland hätte, Bruder ein Tag mit meiner Oma, wenn sie nicht mehr da ist, ist unbezahlbar. Das kann ich mir mit Geld nicht wieder zurückkaufen. Verstehst du, wie ich meine? Deswegen ist jeder Tag mit der Familie viel, viel mehr Wert als Auswandern, oder Sonne, Sommer und Strand.

Der Streamer MontanaBlack jedoch bleibt wegen seiner Großeltern in Deutschland. Er hat eine enge familiäre Verbindung zu seinen Großeltern. Sie halfen ihn durch die schwersten Zeiten in seinem Leben und waren immer für den Streamer da.

Warum will der Streamer nicht auswandern? Der Streamer könnte im Ausland ein schönes Leben führen. Viele andere Influencer sind längst ausgewandert und sparen im Ausland Steuern oder genießen die Sonnenstunden am Strand ohne von Fans belagert zu werden.

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

Um wen geht es? Marcel „MontanaBlack“ Eris ist einer der größten deutschen Streamer auf Twitch. Über 5 Millionen Follower folgen ihm auf der Plattform. In einem Twitch-Clip, der auf TikTok veröffentlicht wurde, spricht der Streamer jetzt über die Gründe, die ihn in Deutschland verbleiben lassen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to