Ein Wetterphänomen aus Monster Hunter Wilds walzt durch die Wüste, die Community staunt: „So ein cooles Detail“

Was bieten die Regionen noch? Die Regionen durchlaufen einen Tag-Nacht-Wechsel, der sich auf die Monstertypen auswirken, die sich in der Zone herumtreiben. Darüber hinaus bringen auch die späteren Zonen ihre speziellen Eigenheiten mit. Teils kann es etwa sehr kalt oder sehr heiß werden, was ihr mit bestimmten Verbrauchsgegenständen kompensieren solltet.

Was passiert beim Sturm? Der normalerweise strahlend blaue Himmel zieht sich zuerst zu. Von einem Sandhügel aus beobachtet der Spieler, wie sich am weit entfernten Horizont eine beeindruckende Mauer aus Sand auf den Jäger zubewegt. Das Dröhnen des Windes wird zunehmend lauter.

Was ist das für ein Wetterphänomen? Die Windebene bildet die erste Region von Monster Hunter Wilds und begrüßt euch mit sandigen Wüsten, kargem Grasland und fruchtbaren Oasen. Ab und an wird die Zone von einem Wettereignis mit dem Namen Sandflut heimgesucht.

