Was wird kritisiert? Der größte Kritikpunkt am Spiel, wenn man sich die User-Reviews auf Steam anschaut, ist vor allem die Performance am PC. Spieler berichten von Crashes, Bugs und niedrigen FPS. Viele wundern sich, weil die Beta bei ihnen funktioniert haben soll.

Doch trotz der hohen Spielerzahlen merkt man in den ersten Steam-Reviews nichts von der Euphorie. Von 2.024 Reviews sind aktuell nur 40 % positiv (Stand: 28.02.2025, 08:42) Damit steht das Spiel auf Ausgeglichen . Das liegt wohl an der Performance.

Monster Hunter Wilds ist endlich erschienen und auf Steam schießen die Spielerzahlen direkt in die Höhe. Doch in den Reviews der Spieler sieht es ganz anders aus. Statt großer Euphorie gibt es viele Beschwerden über die Technik.

