Die neue Event Quest in Monster Hunter Wilds lohnt sich so richtig, wenn ihr das eigentliche Ziel ignoriert

Neben dieser Event Quest gibt es auch eine weitere in dieser Woche, die ihr bestreiten könnt. Diese besonderen zeitlimitierten Quests wechseln jede Woche durch und bringen euch neue Herausforderungen oder alte zurück. Welche Event Quests gerade aktiv sind und was ihr dafür bekommt, könnt ihr immer aktuell hier nachlesen: Monster Hunter Wilds Event Quests & Herausforderungen: Diese Aufgaben und Belohnungen sind gerade aktiv

Wie kommt dieser Nebeneffekt an? In einem Thread auf Reddit tauscht sich die Community dazu aus und feiert diesen versteckten Nutzen der Quest:

Das lohnt sich vor allem, wenn ihr von den Monstern ohnehin noch Teile benötigt oder wenn ihr beispielsweise schnell besonders viele Materialien zum Einschmelzen sammeln wollt. So könnt ihr neben Wächter-Rathalos in dieser Quest folgende Monster erjagen:

Welchen Nebeneffekt hat die Quest? Die Quest belohnt euch vor allem, wenn ihr euch erstmal nicht an euer eigentliches Ziel haltet. Denn alle anderen Monster neben Wächter-Rathalos haben verhältnismäßig wenig Leben und lassen sich so ungewöhnlich schnell farmen.

Um welche Quest geht es? Es handelt sich um die Quest „König eines fernen Landes“ (engl. King of a faraway sky). Dabei sollt ihr in den Ruinen von Wyveria einen gehärteten Wächter-Rathalos erjagen und erhaltet dafür Materialien, um Artian-Waffen bauen zu können.

