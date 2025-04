Monster Hunter Wilds: Alma Quest Guide – So startet ihr „The Apple of Her Eye“

In Monster Hunter Wilds könnt ihr nach dem Download des ersten Title-Updates die Quest „The Apple of Her Eye“ starten, um Alma eine neue Brille zu verpassen. Doch wo fängt die Quest an und was muss man dafür tun? Wir zeigen es euch.

Wie starte ich die Quest von Alma? Um die Quest von Alma zu starten, müsst ihr zuerst Update 1.010.00 heruntergeladen haben. Danach meldet ihr euch in Monster Hunter Wilds an und sprecht zuerst mit Alma. Sie wird euch von ihrer Brille erzählen. Nun startet die Quest „The Apple of Her Eye“. Alle Quest-Schritte findet ihr jetzt hier:

Sprecht mit Alma, um die Quest zu starten (Ort ist egal, wir empfehlen aber den Karminwald) Geht zum Unterschlupf der Wudwuds und sprecht mit Thunk Folgt dem Questmarker und sprecht mit jedem Wudwud im markierten Bereich Kehrt zurück zum Wudwud-Unterschlupf Sprecht mit dem Wudwud im Eingangsbereich Sammelt Infos von den feiernden Wudwuds Um die Wudwuds feiern zu lassen, müsst ihr Nacht und Fülle als Parameter im Karminwald aktiviert haben – nutzt dazu euer Camp und rastet für einen Moment Begebt euch zum großen Lagerfeuer der Wudwuds (ist auf der Map mit vielen grünen Punkten und gelben Ausrufezeichen markiert) Sprecht mit 4 Wudwuds, um herauszufinden, wo sich die Brille befindet Sucht Ayejack und sprecht mit ihm, um die Brille einzufordern Besorgt euch Ostlandhonig Kann durch das Tauschgeschäft mit Ren ergattert werden

Könnt ihr mit etwas Glück durch das Einsammeln von Honig ergattern Liefert den Ostlandhonig bei Ayejack ab, um die Quest abzuschließen

Welche Belohnungen gibt es? Wenn ihr die Quest abgeschlossen habt, bekommt ihr die Möglichkeit, die rote Brille von Alma herzustellen. Zudem könnt ihr jetzt Alma mit neuen Skins ausstatten und ihre Brille wechseln. Zukünftig könnten also weitere Skins für Alma erscheinen, die ihr dann mit in ihren Kleiderschrank packen könnt.

Das waren alle wichtigen Schritte für die Quest von Alma. Sucht ihr weitere Guides zu Monstern oder Waffen, dann haben wir für euch die passende Übersicht mit allen Hilfestellungen. Mehr dazu findet ihr hier: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht