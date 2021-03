In einem Entwickler-Stream hat Capcom ein Update zur bereits erschienenen Demo von Monster Hunter Rise angekündigt. MeinMMO zeigt euch, warum sich ein zweiter Blick lohnt.

Was ist das für ein Monster Hunter? Rise wird der nächste Ableger der Reihe nach dem erfolgreichen Monster Hunter World. Zunächst erscheint es exklusiv für Nintendo Switch, wird aber 2022 für den PC nachfolgen.

Nun hat Entwickler Capcom in großen Entwickler-Streams zahlreiche Infos zu Monster Hunter Rise bekanntgegeben. Darunter ist ein Update für die Demo, das eine neue Jagd-Quest hinzufügt. In dieser Quest könnt ihr gegen das Flagschiff-Monster Magnamalo kämpfen und eure Fähigkeiten testen.

Wann erscheint die neue Demo-Version? Laut Capcom wird das Update am 11. März erscheinen.

Magnamalo will euch in Rise ans Leder.

Demo kehrt mit einem mächtigen Monster zurück

Darum lohnt es sich: In der neuen Quest müsst ihr euch auf die Jagd nach Magnamalo, einem mächtigen Reißzahn-Wyvern, machen. Das ist das Flagschiff-Monster von Monster Hunter Rise.

Was ist ein Flagschiff-Monster? Das sind die Monster, die auf den Covern der jeweiligen Ableger zu sehen sind. In Monster Hunter World war es beispielsweise Nergigange, in Generations Ultimate der Ältestendrache Valstrax. Diese Monster spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte.

Was ist das für ein Monster? Magnamalo zeigt sich in bisherigem Gameplay sehr aggressiv und kann sogar mit seinem Schwanz angreifen. Im Kampf setzt Magnamalo purpurfarbenes Feuer ein, um den Jägern Schwierigkeiten zu bereiten.

Das Monster hängt wohl mit der seltsamen Raserei zusammen, die in der Geschichte von Monster Hunter Rise die Monster wütend macht und dazu bringt, Das Dorf Kamura anzugreifen, das euer Zuhause sein wird.

Im Trailer seht ihr, worum es in der Geschichte geht:

Die Demo zu Monster Hunter Rise

Was steckt sonst noch in der Demo? In der bisherigen Demo-Version könnt ihr aus drei verschiedenen Quests wählen. Sämtliche Infos findet ihr auch auf der offiziellen Website zur Demo.

Eine Art Tutorial-Quest, in der ihr euch mit den Mechaniken von Monster Hunter Rise vertraut machen könnt.

Eine Quest, in der es um das Wyvern-Reiten geht

Eine Quest, in der ihr das neue Monster Groß-Izuchi bekämpft

Eine härtere Quest, in der ihr Monster wie Misutzune und Rathian jagen müsst

Dabei könnt ihr alle 14 Waffenklassen von Monster Hunter ausprobieren und euren Stil finden.

Wie groß ist die Demo? Mit Update wird die Demo laut offizieller Website rund 2 GB groß ausfallen.

Wo kann ich die Demo herunterladen? Ihr findet sie im Nintendo-E-Shop und könnt sie dort kostenlos downloaden.

Die Inhalte der Demo in der Übersicht.

Darauf solltet ihr achten: In der Demo sind eure Quest-Versuche auf 30 begrenzt. Danach könnt ihr nicht nochmal losziehen. Es gibt allerdings einen einfachen Trick, das zu umgehen: Ihr müsst einfach nur eure Daten löschen. So könnt ihr unbegrenzt zocken.

Erste Infos zu Inhalten nach Release

Was wurde sonst noch angekündigt? Neben dem Demo-Update gab es auch Infos zu den Plänen nach dem Release von Monster Hunter Rise. So soll noch im April das Monster Chameleos zurückkehren. Weitere Monster sollen folgen.

Außerdem wurden die Switch-Skills vorgestellt. Das sind Angriffe, die ihr je nach Vorliebe austauschen könnt. Dazu zählen normale, als auch die neuen Seilkäfer Angriffe. Jede der 14 Waffen hat mindestens zwei austauschbare Moves, die man offenbar frei wechseln kann.

Was sonst noch alles angekündigt wurde, könnt ihr euch auf YouTube im aufgezeichneten Entwickler-Stream anschauen.

Werdet ihr euch Monster Hunter Rise anschauen? Oder habt ihr gar keine Switch? Was haltet ihr von den bisherigen Ankündigungen?