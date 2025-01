Molunk in Pokémon TCG Pocket – So spielt ihr die seltsame Karte richtig

Molunk und seine Entwicklung Amfira gelten als etwas seltsam in Pokémon TCG Pocket. Womit kombiniert man die?

Das ist Molunk: Molunk ist eine Feuer-Karte mit 60 KP. Für eine farblose Energie kann es Giftschick einsetzen. Die Attacke richtet 10 Schaden an, fügt aber nochmal 40 extra zu, wenn das gegnerische Pokémon vergiftet ist. Es gibt auch eine hübsche Spezialversion von Molunk im Mysteriöse-Insel-Set, die ihr im Titelbild seht.

Molunk entwickelt sich weiter zu Amfira. Amfira bietet 80 KP auf und kann für eine Feuer-Energie „Giftkrallen“ einsetzen. Die richtet 30 Schaden an und vergiftet das gegnerische Pokémon.

Hier seht ihr die beiden Karten:

Molunk und Amfira

Was macht Molunk seltsam? Einige Trainer merken an, dass sich die beiden Karten vertauscht anfühlen. Hätte Amfira, also die Weiterentwicklung, den Extra-Giftschaden, könnte sie von einer Vergiftung des Gegners durch Molunk profitieren.

So herum ist Molunk aber der theoretisch stärkere Angreifer. Gleichzeitig kann Molunk selbst nicht dafür sorgen, dass der Gegner vergiftet wird.

Wie spielt man diese Karten also richtig, und mit welchen kombiniert man sie? Eine weitere Liste der besten Decks in Pokémon TCG Pocket findet ihr übrigens hier.

In was für ein Deck passen Molunk und Amfira?

Grundsätzlich passen beide Karten gut in Decks, die versuchen, Gegner zu vergiften. Gerade Molunk ist hier interessant, da es für wenig Energie viel Schaden anrichten kann, wenn der Gegner bereits vergiftet ist. Es ist vielleicht sogar nützlicher als Amfira.

Deshalb lohnt es sich, eher ein zweites Molunk mitzunehmen, aber nur ein Amfira. So könnt ihr euer erstes Molunk weiterentwickeln, und die Vergiftung durch Amfira durch ein zweites Molunk ausnutzen.

Grundsätzlich eignen sich die Karten aber vor allem als Ergänzung für typische Gift-Deck-Karten. Dazu gehören:

Smogmog, das Gegner zuverlässig vergiftet

Sleima, ebenfalls ein Vergifter

Sleimok, das ähnlich wie Molunk Extra-Schaden bei Vergiftung anrichtet (120 im Bestfall, aber auch für 3 Energien)

Koga: Damit könnt ihr Sleimog oder Smogmog wieder auf die Hand nehmen – etwa, um Molunk zu bringen, wenn ihr schnell Schaden anrichten wollt, aber euch viele Energien fehlen

Typische Karten wie der Pokéball, um Molunk schnell auf die Bank oder in die aktive Position zu bekommen

Leaf oder X-Initiative, um ein Amfira nach der Vergiftung schnell gegen etwas anderes auswechseln zu können

Das Coole an Molunk: Es benutzt farblose Energie und kann so in jeder Art von Deck eingesetzt werden. Für Amfira werden Feuer-Energien nötig. Gerade Pflanzendecks können durch Molunk schnell in Bedrängnis gebracht werden, da hier nochmal ein Extraschaden angerichtet wird. Dazu gehört auch das extrem starke, beliebte Celebi-Deck – dazu lest ihr hier mehr.