Die 8 besten Mobile Games für 2 im Jahr 2021 für iOS und Android

Ihr spielt gerne mit eurem Kumpel oder dem Partner zu zweit, aber ihr trefft euch nicht so oft, wie ihr es gerne hättet? Dann werdet ihr euch sicher über unsere Liste von nützlichen Free-to-Play Mobile Apps für Android und iOS freuen: Es sind Spiele, mit denen ihr trotz räumlicher Distanz viel Spaß zu zweit haben könnt.

Wie haben wir ausgewählt? Uns waren bei der Auswahl an Games für diese Liste mehrere Parameter wichtig, darunter die folgenden:

Die Spiele sollten populär sein und mindestens 4 Sterne in den App-Shops vorweisen

Die Spiele sollten kostenlos herunterladbar und spielbar sein, damit niemand dazu genötigt wird, Geld auszugeben

Ein bunter Mix aus Genres ist wichtig, da nicht jeder dieselben Vorlieben aufweist

Die Spiele müssen einen kompetitiven oder kooperativen Multiplayer-Modus haben, der auch über weite Distanzen funktioniert. Freilich könnt ihr die Games aber auch lokal spielen, wenn ihr beide doch mal zusammen seid.

Optimal ist auch ein integrierter Voice-Chat, doch da gibt es praktische Workarounds.

Wie kann man auch ohne Voice Chat miteinander sprechen? Spiele machen mehr Spaß, wenn man miteinander sprechen kann. Daher ist ein Voice-Chat ideal, doch nicht alle Spiele haben solch ein Feature integriert. Aber das lässt sich leicht beheben, beispielsweise mit der praktischen App Discord. Damit könnt ihr eine Gesprächsgruppe gründen, aber auch via Text kommunizieren. Discord gibt’s kostenlos bei GooglePlay oder im AppStore unter den angegebenen Links.

LUDO King – Beliebte Brettspiele für Zwischendurch

Was ist das für eine App? Ludo King ist eine populäre Brettspiel-App aus Indien. Bis zu 4 Spieler (6, wenn man lokal spielt) müssen durch Würfeln vier Spielfiguren aus dem Startgebiet in das Zentrum bugsieren. Das Spiel erinnert an “Mensch ärgere ich nicht” und basiert auf dem alten indischen Brettspiel Parchisi.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Außerdem ist mittlerweile das ebenfalls populäre „Leiterspiel“ (Snakes & Ladders) in der App integriert, bei dem man seine Spielfigur über Leitern fortbewegen muss und dabei vermeiden soll, die Schlangen auf dem Brett zu betreten.

Für das Spiel gibt es diverse Themen und Skins, die es in alternativen Looks erscheinen lassen. Außerdem könnt ihr einen integrierten Voice-Chat nutzen und via Facebook weitere Mitspieler finden.

Wie ist die Bewertung? Ludo King hat im Google Play-Store über 75 Millionen Bewertungen (Stand 09.06.2021) und ein Rating von 4,2.

Ihr könnt euch die App unter den folgenden Links bei GooglePlay oder bei Apple im AppStore herunterladen.

Warum ist die App gut für Zwei? Launige Brettspiele wie Ludo oder das Leiterspiel sind immer eine witzige Freizeitbeschäftigung und eignen sich ideal dafür, ein paar Runden mit dem Partner zu zocken. Dazu kommen die praktischen Voice-Chat Features und die niedrigen Hardware-Anforderungen.

Die App läuft nämlich auch auf älteren Geräten flüssig, falls nur einer in eurer Beziehung ein High-End-Phone hat. Jedenfalls ist Ludo King ein schönes Spiel für zwei, um abends bei einem Voice-Chat-Gespräch nebenher ein launiges Spielchen zu zocken.

Pro Geringe Hardware-Anforderungen

Integrierter Voice Chat

Unkompliziertes Gameplay Contra Reines Glücksspiel ohne Tiefgang

Teilweise Verbindungsprobleme

PUBG Mobile – Battle Royale im Team

Was ist das für eine App? PUBG Mobile ist die Mobile-Version des großen Battle-Royale-Spiels PUBG. Das Gameplay ähnelt stark dem großen Vorbild. Und PUBG ist immerhin Vorreiter des Genres. PUBG Mobile gilt als eines der besten Battle-Royale-Games auf Mobile.

Battle Royale bedeutet: Meist springen 100 Spieler über einer großen Map ab, sammeln Waffen und bekämpfen sich bis zum bitteren Ende.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wie ist die Bewertung? Auf Google-Play hat PUBG Mobile 4,3 Sterne und mehr als 37.000.000 Bewertungen (Stand 09.06.2021). Wenn ihr das Spiel zocken wollt, könnt ihr es hier kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen.

Warum ist die App gut für Zwei? PUBG lässt sich als großes „Alle-gegen-Alle“-Gemetzel spielen, doch es gibt auch einen Duo-Modus. Darin spielen zwei Spieler als Team miteinander und können auch gemeinsam gewinnen, wenn mindestens einer von ihnen sich am Ende durchsetzen kann.

Der gemeinsame Kampf ums Überleben ist sicherlich eine starke Methode, um eine Beziehung zu verbessern, vorausgesetzt ein Partner zieht den anderen nicht ständig mit schlechter Leistung runter. Doch auch dann kann es die Beziehung stärken, wenn man als besserer Spieler dem Partner hilft und Tipps gibt (Nehmt unsere Beziehungs-Tipps aber nicht zu ernst).

Pro Große Battle-Royale-Kämpfe mit bis zu 100 Spielern

Integrierter Voice Chat

Ständig neue Inhalte und Events Contra Teilweise Verbindungsprobleme

Cheater sind ein Problem

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit noch mehr coolen Spielen für Zwei!