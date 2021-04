Im MMORPG Der Herr der Ringe Online haben Spieler vom Server Arkenstone ein rührendes Gedenkvideo erstellt. Darin verabschieden sie sich von einem Freund, der 2021 gestorben ist.

Um wen geht es? Der 37 Jahre alte Brasilianer André “Nabucodonosor” Girodo war ein aktiver Spieler des MMORPGs Der Herr der Ringe Online und dort auf dem Server Arkenstone unterwegs.

2021 verstarb André jedoch. Er hinterlässt seine Frau und ein Kind.

Um sein Andenken zu ehren und sich seiner zu erinnern, haben Freunde von seinem Server ein Gedenken veranstaltet und dies als Video auf YouTube veröffentlicht.

Wie lief das Event ab? Zu Beginn des Videos stehen dabei die engsten Vertrauten zusammen im Mondlicht, während sich auf Portugiesisch von André verabschiedet wird. Dabei werden Zitate benutzt, die von Gandalf (“Ich will nicht sagen, weinet nicht. Denn nicht alle Tränen sind von Übel.”) oder anderen Charakteren in Herr der Ringe verwendet wurden.

Im weiteren Verlauf findet ein Trauermarsch statt, an dem über 50 Spieler teilgenommen haben. Dabei läuft das Lied “The Last Goodbye”, das ebenfalls aus Herr der Ringe stammt.

Zum Ende hin versammeln sich die Spieler an einer Brücke, zünden Feuerwerk und feiern das Leben, das André hatte.

Das ganze Video könnt ihr euch auf YouTube anschauen:

Zudem rief der Ersteller des Videos – Breno RPG – dazu auf, die Familie des Verstorbenen zu unterstützen. Dabei kamen innerhalb eines Tages 22.000 Brasilianische Real (etwa 3.300 Euro) zusammen. Mehr dazu findet ihr in der Videobeschreibung.

MMO-Spieler sehen sich oft als Freunde oder zweite Familie

Das wird in dem Video deutlich: Das knapp 16 Minuten lange Video zeigt, wie sehr André seinen Mitspielern ans Herz gewachsen ist. Es wird eine Trauerrede gehalten und gemeinsam an den Verstorbenen gedacht, so, wie es oftmals bei Freunden und Familien im realen Leben ist.

Das Video, das daraus entstanden ist, berührt wiederum die Zuschauer, die oftmals den Verstorbenen oder sogar das Spiel gar nicht gekannt haben. So schreibt der Nutzer Demissionaris Dusdattus unter dem Video:

Ich habe ihn nicht persönlich gekannt, aber ich habe diesen Verlust gespürt, sah diesen ehrenvollen letzten Abschied und es hat mich sehr bewegt. Als das Lied anfing zu spielen, flossen Tränen der menschlichen Gefühle für einen anderen Menschen, aber es waren gute Tränen. Für einen Menschen, für eine große Gruppe von Menschen, die sich verbinden und den Verlust auf diese Weise teilen kann.

Abschiede dieser Art sind in MMOs nicht selten, da die Spieler oftmals in sehr enger Verbindung stehen, obwohl sie sich teilweise nie real zu Gesicht bekommen. Sie spielen regelmäßig zusammen, schreiben sich in Chats oder unterhalten sich im Voice. So entstehen enge Verbindungen, die zu Freundschaften oder sogar Beziehungen werden.

Über eine dieser rührenden Geschichten haben wir von MeinMMO 2018 berichtet. Dort sind Gamer aus verschiedenen Ländern zusammengekommen, um einem Freund beizustehen:

