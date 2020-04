Das MMORPG Weapons of Mythology – New Age schließt auf Steam. Das Spiel erinnerte stark an World of Warcraft, doch am Ende spielten nur noch 2 Leute gleichzeitig.

Was ist Weapons of Mythology? Das MMORPG stammt von IDC/Games und dem Entwicklerstudio Gamemag. 2016 erschien es auf Steam. Der Release erfolgte bei uns, weil in Taiwan das Spiel auf der PlayStation 4 unheimlich erfolgreich war.

Weapons of Mythology – New Age hatte Elemente aus PvE und PvP verknüpft. Es gab Gilden und Bossgegner, aber auch ein PvP-Schlachtfeld mit Elementen von MOBAs und einem Ranked Ladder System.

Wenn man sich das Gameplay anschaut, ähnelt es stark bekannten Asia-Spielen wie Blade & Soul. Allerdings wirkt das Kampfsystem deutlich undynamischer.

MMORPG zum Scheitern verurteilt – Hatte einfach keine Spieler

Was wird zum Steam-Ende gesagt? Die Entwickler äußerten sich nur kurz auf Steam zum Ende. So schrieben sie: „Hallo Mythologers! Hiermit möchten wir euch mitteilen, dass die Reise von Weapons of Mythology bei IDC/Games zu Ende geht. Die Server des Spiels werden am 01.07.2020 geschlossen. Beeilt euch und genießt die letzten Kämpfe!“

Was sind Gründe des Scheiterns? Das MMORPG war schon lange zum Scheitern verurteilt. Vor allem 2 Gründe stechen besonders hervor:

Die Spielerzahlen waren katastrophal

Auf Steam gab es fast nur negative Bewertungen zum MMORPG, die viele Spielinhalte kritisieren

Wie sehen die Spielerzahlen aus? Laut Steamcharts gab es in den letzten 30 Tagen einen Spielerdurchschnitt von 0. Schaut man auf andere Analyse-Plattformen sieht man noch, dass seit dem 16. März nur maximal 2 gleichzeitige Spieler sind in das MMORPG verirrt haben.

Einen Schnitt von so wenig Spielern für ein kostenloses MMORPG ist natürlich katastrophal. Selbst die Corona-Krise, die diversen Spielen einen Aufschwung brachten und für Rekorde auf Steam sorgte, half Weapons of Mythology nicht.

Zum Start sah es übrigens nicht viel besser aus. Im Dezember 2016 hatte das MMORPG gerade mal ein paar hundert Spieler. Das wurde immer weniger und bereits in den letzten Jahren waren die Spielerzahlen nur noch zweistellig.

Was wurde kritisiert? Auf Steam gab es insgesamt nur 82 Bewertungen. Davon waren 51 negativ. Die Stimmung war also generell schlecht.

Ein großer Kritikpunkt ist das Pay2Win. Im PvP soll man durch bestimmte kostenpflichtige Items deutliche Vorteile gehabt haben. Kritik gibt es aber auch am Content, der langweilig sein soll und ab einem bestimmten Level würde der Hauptbestandteil nur noch stupides Grinden sein.

Der Steam-User Haui zählt mehrere dieser Punkte auf und schreibt: „Verschwendet nicht eure Zeit und Geld mit solch einem Mist!“

Weapons of Mythology ist allerdings nicht das erste MMO, was 2020 gescheitert ist. Chronicles of Elyria galt als ein aussichtsreiches MMORPG, doch ist nun gestorben und alle Mitarbeiter wurden entlassen.