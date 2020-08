Das Action-MMORPG Bless Unleashed startete im März auf der Xbox One. Nun werden auch PS4-Spieler das Spiel antesten können und zwar schon nächste Woche.

Seit dem 12. März läuft das Free2Play-MMORPG Bless Unleashed auf der Xbox One und es scheint ihm ganz gut zu gehen. Die Reaktionen der ersten Tests waren recht positiv und nun wurde ein Port auf die PS4 und der erste Beta-Test angekündigt.

Wann ist die Beta? Wenn ihr Interesse an dem Beta-Test von Bless Unleashed habt, dann solltet ihr euch an folgenden Tagen die Zeit dafür nehmen:

Die PS4-Beta startet am Donnerstag, den 20. August

und endet am Montag, den 24. August.

Welche Inhalte genau die Spieler in dem Beta-Test erwarten, ist noch nicht bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass man nicht sofort freien Zugang zu allen Inhalten des fertigen Spiels erhält.

Einen Gameplay-Trailer zum PS4-Beta-Start könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wie kann ich mitmachen? Wenn ihr bei der Beta mitmachen und in Bless Unleashed reinschnuppern möchtet, müsst ihr lediglich eure Mail-Adresse auf der offiziellen Seite von Bandai Namco eingeben.

Wenn ihr es schafft einen Key abzugreifen, werdet ihr entsprechend per Mail benachrichtigt.

Ist es dasselbe Spiel wie Bless Online? Bei so manchen MMORPG-Fans wird der Name „Bless“ noch einen schlechten Beigeschmack haben. 2019 erhielt das MMORPG Bless Online massive Kritik und ging letztendlich unter. Die Server wurden abgeschaltet.

Bei Bless Unleashed handelt es sich aber um ein völlig anderes Spiel. Es teilt lediglich die Spielwelt mit Bless Online sowie die verschiedenen Schauplätze. Es wird von einem anderen Studio produziert.

Die Unterschiede und weitere Infos zu Bless Unleashed findet ihr in unserem ausführlichen „Find you next Game“-Interview mit den Entwicklern des MMORPGs