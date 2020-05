Knapp einen Monat nach der Ankündigung hat das neue Ego-Shooter-MMO The Invitation nun seine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gestartet. Wir zeigen euch, was man bisher über das Spiel weiß, wie es ankommt und wie man die Entwickler unterstützen kann.

The Invitation Kickstarter-Kampagne gestartet: Nachdem Anfang April The Invitation erstmals vorgestellt wurde, geht das ambitionierte neue MMO-Shooter-Projekt vom deutschen Entwickler tool1 nun den nächsten Schritt. So hat am 6. Mai die Finanzierungs-Kampagne für The Invitation auf der Crowdfunding Plattform Kickstarter begonnen.

Bis Anfang Juni habt ihr nun die Chance ein Baker zu werden und das Spiel sowie die Devs finanziell bei der Entwicklung zu unterstützen.

Was ist überhaupt The Invitation?

Worum geht’s? The Invitation ist ein ambitionierter MMO-Ego-Shooter, der frischen Wind in dieses an sich etablierte Genre bringen möchte.

Die Handlung spielt im Jahr 2081 in einem heruntergekommen Teil Osteuropas. Allgemein ist unsere Erde zu dieser Zeit in ziemlich schlechtem Zustand, da die Menschen Zugang zu neuen Welten haben und viele weitergezogen sind.

Deshalb leben nur noch vereinzelte Menschen, aber auch Aliens auf der Erde und streiten sich um Beute oder wichtige Orte.

Das macht The Invitation aus: Neben genre-typischen Shooter-Mechaniken und Loot soll bei The Invitation vor allem eines im Fokus stehen: maximale Spieler-Interaktion:

So können Spieler sich beispielsweise gegenseitig Quests stellen – Für Attentate oder zu einem gemeinsamen Überfall

Anderseits können sich Spieler aber auch beim Abschluss von Missionen behindern und in Konflikt miteinander geraten

The Invitation soll ein PvX-Shooter sein, PvE und PvP sind also gemischt. Ein Event kann als ein Angriff auf einen KI-Feind beginnen, aber anschließend in einer massiven PvP-Schlacht um den wertvollen Loot enden. Es wird aber auch permanente PvP-Events geben

Besonders die von Spielern gestellten Quests sollen eine große Rolle spielen. Egal, ob ihr bestimmte Ressourcen braucht, Hilfe bei einem Auftrag benötigt oder einfach einen bestimmten Spieler tot sehen wollt – für all das könnt ihr eine eigene Quest in Auftrag geben.

Unter anderem damit soll auch der frische Wind kommen. Denn Spieler-Quests wären eine spannende Neuerung, an der viele andere Spiele gescheitert sind.

Übrigens, The Invitation setzt auf Perma-Death. Sterbt ihr, ob nun durch einen K.I.-gesteuerten oder menschlichen Gegner, verliert ihr euer ganzes Hab und Gut.

The Invitation Trailer: Falls ihr ihn verpasst habt, könnt ihr euch hier noch den Vorstellungs-Trailer zu The Invitation anschauen. Denn Ingame-Material ist aktuell nur begrenzt vorhanden:

Wann soll der neue MMO-Shooter erscheinen? Für den Mai 2021 ist ein Alpha-Launch für die Baker, also Unterstützer des Spiels, geplant. Für den Release des fertigen Titels gibt es noch keinen konkreten Termin, der dürfte aber noch in weiter Ferne liegen.

Für welche Plattformen soll The Invitation erscheinen? Bislang ist lediglich von einem Release auf dem PC die Rede.

Wie kommt der neue MMO-Shooter Invitation bisher an?

Die Spieler nehmen die Ankündigung sowie die ersten Details zu The Invitation bislang relativ gespalten auf.

Das wird an The Invitation gelobt: Einige sagen, The Invitation macht im Hinblick auf Optik bereits einen sehr ansprechenden Eindruck. Das Konzept mit Fokus auf Spieler-Quest klingt durchaus spannend und vielversprechend.

Sie sind gespannt, wie es mit dem Titel weitergeht, freuen sich auf weitere Infos und neues Material und wünschen den Entwicklern viel Erfolg.

Das wird bei The Invitation kritisch gesehen: Andere heben jedoch hervor, das gerade an den Spieler-Quests bereits einige ambitionierte Titel gescheitert sind.

Zudem könne man dem wenigen Gameplay nicht wirklich etwas entnehmen. Bisher sehe das Spiel aus, wie ein x-beliebiges Survival-MMO à la Rust und wirke absolut langweilig. Ferner ist das postapokalyptische Setting für einige bereits mehr als ausgelutscht.

Auch das man generell so wenig Gameplay zeigt, macht einige Interessenten stutzig. Schließlich will man sein Geld nicht einfach so irgendwo reinpumpen.

The Invitation auf Kickstarter – So macht ihr mit

Was hat es mit der Kampagne auf sich? Mit der Kampagne auf Kickstarter erhoffen sich die Entwickler finanzielle Mittel für die weitere Entwicklung von The Invitation. Als Ziel hat man sich 120.000 € gesetzt. Am 8. Mai, 2 Tage nach Start der Kampagne steht man bisher bei 3.930 €.

So soll die Entwicklung ablaufen: Mit der Kickstarter-Kampagne wird das Basis-Spiel finanziert, das als Grundlage für weitere modulare Inhalte dienen soll. Danach sollen in kleinen Schritten weitere Inhalte in Form sogenannter Roadpoints naht- und kostenlos in das Basis-Spiel implementiert werden.

So könnt ihr das Spiel und die Entwickler unterstützen: Falls ihr weitere Infos zu The Invitation haben oder das Projekt direkt finanziell unterstützen wollt, so könnt ihr das über

Das bekommt ihr für euren Support: Werdet ihr ein Baker, so gibt es neben einem Alpha-Zugang, allen freigeschalteten Stretch Goals und einem Key für das fertige Spiel auch exklusive Ingame-Goodies wie Skins.

Übrigens, falls ihr euch aktuell nach guten Shootern Auschau haltet, haben wir hier die besten Titel im Jahr 2020 für euch zusammengestellt.