Das kostenlose Action-MMO Conqueror’s Blade bekommt Ende April eine neue Season. Diese startet mit einigen Neuerungen, darunter eine Klasse und 5 neue Einheiten.

Was bringt die neue Season? Die Season 3 mit dem Titel „Soldiers of Fortune“ bringt frischen Wind in das Mittelalter-MMO. Ihr dürft euch auf die folgenden Inhalte freuen:

Die neue Waffenklasse Streithammer.

Fünf neue Einheiten, darunter Armbrustschützen und eine Artillerieeinheit der Klasse 5.

Einen Kampfpass mit über 100 Belohnungslevel, darunter viele kosmetische Inhalte.

Das Update ist dabei komplett kostenlos, wobei es einen freien und einen kostenpflichtigen Kampfpass gibt. Über den kostenlosen Pass könnt ihr dabei die neue Klasse freispielen, hinter dem kostenpflichtigen verstecken sich vor allem kosmetische Belohnungen.

Wann erscheint die Season 3? Die neue Season in Conqueror’s Blade startet am 21. April. Zuvor werden die Entwickler noch detailliertere Einblicke in die Inhalte des Updates geben, darunter auch Infos zu einem Ranglisten-Matchmaking.

Generell hat das MMO in den letzten Monaten viele gute Erweiterungen bekommen. Wir haben euch Conqueror’s Blade bereits im Dezember 2019 genauer vorgestellt.

Wird eines der besten Mittelalter-MMOs bald noch besser?

Was macht Conqueror’s Blade so interessant? Das MMO mischt RPG und Echtzeitstrategiespiel. Ihr schlüpft in die Rolle eines Kommandeurs, der in der Schlacht kämpft, aber gleichzeitig eine Einheit befehligt.

Hinzu kommt ein sehr action-reiches Kampfsystem und viele Möglichkeiten, euren Charakter und eure Einheiten aufzuwerten und anzupassen.

Außerdem wird Conqueror’s Blade ständig weiterentwickelt. Es verließ am 4. Juni 2019 die Beta und startete im September bereits mit der ersten Season, die gleichzeitig Änderungen am Tutorial vornahm. Weiter ging es am 19. Dezember mit der Season 2 und neuen Einheiten. Nun folgt im April 2020 die Season 3.

Erst im Dezember wurden 6 neue Einheiten aus dem mongolischen Reich eingeführt. Nun folgen 5 weitere und zudem eine neue Klasse.

Wo liegen die Probleme des Spiels? Auf Steam bekam das MMO in den letzten 30 Tagen 657 Reviews, von denen 80% positiv sind. Gelobt werden das angesprochene Kampfsystem sowie der faire Shop, der auf Pay2Win verzichtet. Insgesamt sind die Kritiken jedoch ausgeglichen, da es zu Release viele negative Reviews gab.

In den letzten 30 Tagen hingegen gab es hauptsächlich Kritik für die Balance der Einheiten, wo besonders zu starke Kavallerie hervorgehoben wird. Außerdem wurde weiterhin das Matchmaking ab Stufe 30 angesprochen. Dort trifft man mit etwas Pech direkt auf die erfahrensten Spieler, da es ab da keine strikten Grenzen gibt.

Eine Lösung dafür scheint das kommende Ranglisten-Matchmaking, durch das man verstärkt auf gleichstarke Spieler treffen könnte. Zudem wäre der Start der Season 3 ein guter Zeitpunkt, um Balance-Änderungen vorzunehmen. Infos dazu gibt es jedoch noch nicht.

Für einen genaueren Einblick in das MMO könnt ihr euch den Anspielbericht von unserem Autor Jürgen Horn durchlesen.