Ein 2 Minuten langes Video auf YouTube berührt gerade Millionen Zuschauer – selbst Elon Musk ist beeindruckt

Wie gut sind die Airpods Pro 2? Die Kopfhörer von Apple schneiden in Tests überwiegend sehr gut ab. So erklärt etwa die deutschsprachige Seite Hifi.de , dass ihr sehr guten, neutralen Klang und eine gute Ergonomie erhaltet. Auf der anderen Seite müsst ihr mindestens 250 Euro zahlen und die Airpods Pro 2 sind leider auch nur bedingt mit Android-Geräten kompatibel.

Was ist das für eine Funktion? Apple hat mit den AirPods Pro 2 neue Funktionen zum Schutz des Gehörs eingeführt, die sich an Nutzer mit leichtem bis mittlerem Hörverlust richten. Der integrierte Hörtest nutzt die Reinton-Audiometrie, eine klinische Standardmethode, um das Hörvermögen zu bewerten.

Wie fallen die Reaktionen aus? Obwohl es sich hier „nur“ um eine Werbung für ein Produkt handelt, zeigen sich viele gerührt. So erklärte etwa jemand, dass das eine der besten Anzeigen sei, die er je gesehen habe. So schreibt er:

Was genau zeigt das Video? Das Video „Herzenswunsch“ (Heartstring) zeigt einen Vater mit eingeschränktem Hörvermögen, der seine Familie kaum noch richtig hören kann. Im Mittelpunkt des Videos stehen seine Tochter und viele Erinnerungen an sie. Er wirkt abwesend, weil er nichts mehr richtig hören kann. Seine Tochter öffnet ein Weihnachtsgeschenk und bringt eine Gitarre zum Vorschein. Doch ihr Lied kann er nur verschwommen wahrnehmen.

Apple hat in einem Video eine Funktion seiner AirPods Pro 2 vorgestellt. Das Video rührt viele Zuschauer zu Tränen. Doch was verbirgt sich hinter der Hörhilfe-Funktion, die hier so emotional beworben wird?

