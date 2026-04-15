Weil Rüstungen zu einfach wurden, wagt sich ein Miniatur-Künstler an Gesichter, stellt fest: „Ich bleib bei Helmen”

Ein Hobbykünstler von Tabletop-Miniaturen zu Warhammer 40.000 entschied sich, dass er den nächsten Level seiner Skills testen wollte, und wagte sich daran, sein erstes winziges Gesicht zu bemalen. Das Ergebnis sorgte für eine bittere Erkenntnis, die er und die Community jedoch mit Humor hinnehmen.

Woran hat sich der Miniatur-Fan gewagt? Der Hobbykünstler und Redditnutzer loweffortpainter hat sich dazu entschieden, sich das erste Mal an das Bemalen eines Miniaturgesichts zu trauen.

Dass er bereits solide Kenntnisse im Malen besitzt, konnte er durch vorherige Projekte beweisen, die er zuvor mit der Tabletop-Community auf Reddit teilte. Darunter befinden sich vor allem Rüstungen mit angehängten Details und auch etwas Organisches wie ein paar Flügel. Doch Gesichter waren für den Maler bisher ein neues Territorium.

Als Testobjekt knöpfte er sich Felthius aus dem Set „Lord of Contagion and Blightlord Terminators” (Quelle: Warhammer) vor, dessen Gesicht in der Miniatur offen liegt. Und was er dabei kreierte, wollte er der Community nicht vorenthalten:

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„Meine Herren, hier ist mein allererstes bemaltes Gesicht”, schreibt loweffortpainter zu dem geposteten Bild, aber nicht ohne den Kommentar. Allerdings konnte er jetzt schon für sich feststellen: „In Zukunft bleib ich lieber bei Helmen.”

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Anstatt ihn zu verurteilen, liebt die Community sein „besonderes” Gesicht

Was sagt der Schöpfer zu seiner Kreation? Anstatt sich für den typischen, nicht ganz so ideal getroffenen Versuch eines ersten bemalten Gesichts zu schämen, schreibt loweffortpainter, dass sein Ergebnis ihn selbst zum Lachen bringt: „Ich habe noch nie ein Gesicht gemalt und muss einfach darüber kichern – ein Hoch auf alle, die solche Dinge realistisch hinbekommen!”

Die Community sieht das ganz ähnlich. Anstatt falsches Lob zu suchen, sagen sie ganz ehrlich, dass sein Gesicht genauso richtig ist, wie es aussieht. Auch wenn sie sich nicht sicher sind, ob es gruselig, witzig oder einfach beides gleichzeitig ist:

„Das ist die gute Art von Schrecken”, lautet JPHutchy01’s Kommentar, der die meisten Upvotes erhielt. Auch Winterssavant schreibt: „Mal weiter Gesichter – nur so wirst du besser darin. Aber bitte änder diesen Stil nicht! Ich würde absolut gerne gegen eine Death-Guard-Armee mit diesen albtraumhaften Gesichtern spielen.”

Um ihn zu versichern, dass er mit der Herausforderung von winzigen Gesichtern nicht allein ist, präsentieren weitere Künstler ihre eigenen Werke:

Weitere Miniatur-Gesichter von MrGulo-gulo (links) und Calm_Ad308 (rechts).

Mittlerweile schmückt Felthius Gesicht das Profilbild seines Schöpfers loweffortpainter.

Wozu rät die Community? Während sich allesamt in das „besondere” Gesicht von Felthius verliebt haben und sich eine ganze Armee in dem Stil wünschen, äußern andere ihre eigenen Tipps, um die Augen von Miniaturen schicker zu machen:

Pupillen sind oft größer, als man denkt. Anstatt sie klein in die Mitte eines Auges zu setzen, kann der größte Teil des Auges von der Iris eingenommen werden. Dann sehen diese auch nicht so aufgerissen und schockiert aus.

Da Augen bei einer kleinen Figur, die in einer Armee von oben betrachtet wird, kaum auffallen, müssen diese nicht perfekt und detailliert ausgearbeitet sein. In diesem Fall könnte ein Schatten unter den Brauen für einen coolen Effekt sorgen.

Wer sich nicht an eine Pupille oder Iris traut, könnte für einen besonders epischen Look auch einfach einfarbige, leuchtende Augen kreieren.

Augen von Miniaturen sind nicht nur eine Herausforderung für loweffortpainter. Auch MeinMMO-Redakteurin Caro tut sich mit den winzigen Äuglein ihrer Miniaturen schwer. Was sie jedoch in ihrem ersten Jahr lernen konnte, erklärt sie euch hier auf MeinMMO: Rückblick auf mein erstes Jahr als Miniatur-Neuling – Diese 6 Dinge habe ich seit dem Start gelernt