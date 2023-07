Minecraft: Trotz Mobbing bereut Dream nicht, der Welt sein Gesicht gezeigt zu haben

Nach seinem Face-Reveal wurde der Minecraft-Streamer Dream gemobbt. Trotzdem: Er ist zufrieden damit, es getan zu haben.

Manche Streamer haben ihre Online-Persönlichkeit aufgebaut, ohne ihr Gesicht zu zeigen. Lange war das etwa bei „Disguised Toast“ der Fall und auch „Dream“ fiel in diese Kategorie. Vor allem für seinen Minecraft-Content war Dream lange Zeit bekannt, bevor ein anderes Thema das zu überschatten begann: Dreams Face-Reveal, also die Offenbarung seines Gesichts.

Die lief, jetzt im Nachhinein betrachtet, nur „so mittel“ ab – dennoch bereut Dream die Entscheidung nicht.

Was ist nach dem Face Reveal passiert? Nachdem Clayton Huff, den die meisten als „Dream“ kennen, sein Gesicht offenbarte, passierte das, was im Internet so häufig unter dem Schutzmantel der Anonymität geschieht. Viele zeigten sich von Dreams Gesicht „enttäuscht“, weil er nur „wie ein durchschnittlicher Kerl“ aussah. Diese Enttäuschung zog auch zu viele Beleidigungen nach sich, einschließlich fieser Memes und herabwürdigender Videos.

Letztlich führte das sogar dazu, dass Dream das Video seines „Face Reveal“ wieder gelöscht hat und wieder vor allem mit der Maske Inhalte produziert.

Bereut Dream den Face Reveal? Nein. Während eines Podcasts verriet er, dass er das Zeigen seines Gesichts nicht bereut.

Die Maske war immer ein großer Teil von allem, was ich getan habe. Ich hatte eigentlich nicht geplant, mein Gesicht nie zu zeigen. Also ich hab einfach als gesichtsloser Content-Creator angefangen, weil ich mein Gesicht vorher nie online gezeigt hatte. […] Ich hatte gar keine Social-Media-Accounts. Ich hatte kein Twitter. Ich hatte kein Facebook. Ich hatte kein Instagram. Ich hatte nichts davon, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Es ist einfach so gekommen, dass ich von mir bei all diesen Dingen keine Bilder von mir hatte. […] Dann hab ich die Maske an mein Postfach geschickt bekommen und dachte mir „Das ist so cool.“ Das ist durch die Fans entstanden und ich glaube, das wollte ich einfach nie verlieren.

Dabei ist Dream der Ansicht, dass er sein Gesicht einfach zeigen musste: