MeinMMO Patch-Notes: So bekommt ihr eure Profilbilder zurück

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Es wurde außerdem vielfach der Wunsch geäußert, dass die Benachrichtigungen bei Kommentarantworten etc. wieder aktiviert werden. Wir haben die Funktion nicht absichtlich entfernt und arbeiten gerade daran, sie so schnell wie möglich wieder für euch verfügbar zu machen.

Insert

You are going to send email to