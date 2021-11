Gaming-PC mit RTX 3070 kaufen: Jetzt zum Spitzenpreis verfügbar

Wer braucht schon den Black Friday, wenn man den MeinMMO Aggro Gaming-PC mit RTX 3070 und Ryzen 5600X jederzeit zum Hammerpreis kaufen kann.

Die Zeit der großen Deals rund um den Black Friday und den Cyber Monday ist vorbei. Richtig gute Angebote für Grafikkarten gab es dabei nicht, denn noch immer sind diese nur selten verfügbar und zudem sehr teuer. Wer dennoch einen neuen Gaming-PC mit aktueller Hardware kaufen will, sollte sich unseren MeinMMO Aggro Gaming-PC in Zusammenarbeit mit unserem Partner BoostBoxx anschauen.

Dieser bietet mit der RTX 3070 eine großartige WQHD-Leistung. Genießt Spiele wie Call of Duty: Vanguard, New World, Battlefield 2042 und Cyberpunk 2077 in hohen bis maximalen Details, sowie mit mehr als 60 FPS. Mit diesem PC seid ihr bestens für 2022 und all die neuen Spiele aufgestellt.

Diese Hardware erwartet euch:

CPU: AMD Ryzen 5 5600X

CPU-Kühler: BoostBoxx Liquid B120 Wasserkühlung

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6

Mainboard: MSI B450 Tomahawk Max II

RAM: 16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast

Speicherplatz: 1 TB M.2 NVMe SSD Kingston NV1

Gehäuse: Deepcool Macube 310P

Netzteile: 700 Watt BoostBoxx Power Boost, 80 Plus Gold zertifiziert

Günstiger als selber bauen: Der MeinMMO Aggro Gaming-PC kostet nur 1.749 Euro. Damit spart ihr gegenüber den aktuell besten Einzelpreisen 30 bis 70 Euro (laut geizhals.de 30. November 2021). Dazu wird er euch bereits zusammengebaut geliefert, sodass ihr direkt loslegen könnt. Ihr müsst also nicht bei mehreren Händlern bestellen, unter Umständen noch Versandkosten zahlen und dann den PC mühsam zusammenbauen.

Für den Zusammenbau und den Versand fallen keine zusätzlichen Kosten an. Euch erwarten zudem drei Jahre Garantie inklusive kostenlosen Abholservice. Sichert euch jetzt den MeinMMO Aggro Gaming-PC und erhaltet ihn noch vor Weihnachten.

Individuell weiter aufrüsten: Wer noch mehr investieren will, kann den MeinMMO PC Aggro mit anderer Hardware gleich aufrüsten lassen. Bei BoostBoxx könnt ihr zum Beispiel eine größere SSD, ein noch stärkeres Mainboard, mehr Arbeitsspeicher und vieles mehr konfigurieren. Außerdem könnt ihr Windows 11 als Betriebssystem dazu kaufen und erhaltet zudem noch 30 Tage Xbox Game Pass Ultimate.

Ihr wollt noch mehr Leistung? Einen absoluten Highend-Gaming-PC könnt ihr bei uns und unserem Partner BoostBoxx ebenfalls kaufen. Hier gibt es den MeinMMO PC Legendary mit einer AMD Radeon 6900 XT und dem AMD Ryzen 9 5900X zum Bestpreis.