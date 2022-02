Ihr könnt jetzt den MeinMMO Legendary Gaming-PC mit AMD Radeon 6900 XT und Ryzen 5900X zum Spitzenpreis kaufen.

Zusammen mit unserem Partner BoostBoxx bieten wir euch einen besonders leistungsstarken Gaming-PC an. Der MeinMMO Legendary zeichnet sich dadurch aus, dass ihr mit ihm keine Kompromisse bei Spielen in Punkto Qualität und Leistung eingehen müsst.

Dieser Gaming-PC ist so konzipiert, dass er 4K-Gaming mit 60 FPS und WQHD-Gaming mit sehr hohen FPS weit über 100 möglich macht. Das ganze Paket gibt es dabei zu einem Spitzenpreis. Genießt eure Spiele in bester Qualität und seid anderen zugleich einen Schritt voraus.

Das ist der Preis für den Gaming-PC: Ihr erhaltet den MeinMMO Legendary PC für 2.599 Euro. Dabei fallen für den Versand und den Zusammenbau keine zusätzlichen Kosten an. Außerdem erhaltet ihr drei Jahre Herstellergarantie inklusive deutschlandweitem Abholservice kostenlos dazu.

Im Preisvergleich der einzelnen Komponenten (geizhals, 8. Februar 2022) spart ihr rund 50 Euro gegenüber den besten Einzelpreisen. Der Selbstbau-PC kostet euch somit mehr als unser MeinMMO Legendary. Zudem habt ihr den Vorteil, dass der Gaming-PC startbereit geliefert wird und ihr sofort loslegen könnt.

Günstiger bekommt ihr einen Gaming-PC dieser Klasse nirgends.

4K Gaming mit AMD Ryzen™ 5900X & Radeon™ 6900 XT

Diese Hardware erwartet euch:

CPU: AMD Ryzen™ 9 5900X

CPU-Kühler: BoostBoxx Liquid B240 Wasserkühlung

Grafikkarte: AMD Radeon™ RX 6900 XT

Mainboard: ASUS TUF B450-PLUS GAMING II

RAM: 32 GB DDR4-3200 Kingston HyperX Predator RGB

Speicherplatz: 1 TB M.2 NVMe SSD Kingston NV1

Gehäuse: BoostBoxx Argo, RGB Beleuchtung mit Steuerung

Netzteile: 850 Watt BoostBoxx Power Boost, Full-Modular, 80 Plus Gold zertifiziert

Was kann der MeinMMO Legendary Gaming-PC leisten? Der PC bietet euch Highend-Power sowohl bei der Grafikkarte wie auch beim Prozessor. Daher sind Spiele in 4K und mit stabilen 60 FPS und mehr möglich. Ihr könnt alle aktuellen Spiele mit maximalen Details spielen. Auch neue AAA-Titel werden in naher Zukunft mit der maximalen Qualität spielbar sein.

Wer auf eine WQHD-Auflösung setzt, der kann sich auf deutlich über 100 FPS freuen und nähert sich je nach Spiel den 200 FPS und mehr an. Entsprechend eignet sich der MeinMMO PC Legendary für schnelle Spiele wie Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard und League of Legends.

Darüber hinaus erwarten euch 32 GB Arbeitsspeicher, die auch das Arbeiten mit aufwendigen Anwendungen wie Adobe Premiere Pro, Cinema 4D und andere. Multitasking ist für den MeinMMO PC Legendary natürlich keine Herausforderung.

Individuell aufrüsten: Noch mehr ist immer möglich. Bei BoostBoxx könnt ihr individuelle Änderungen an den Spezifikationen vornehmen. Unter anderem könnt ihr Windows 11 als Betriebssystem dazu kaufen und erhaltet zudem noch 30 Tage Xbox Game Pass Ultimate.