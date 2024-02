Die Mega-Aktion bei MediaMarkt kehrt zurück: Ab morgen sorgt die geschenkte Mehrwertsteuer wieder für unschlagbare Angebote im ganzen Sortiment!

MediaMarkt und Saturn bringen ab morgen Abend wieder die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion zurück. Ihr könnt dabei ordentlich sparen und wir zeigen euch wie das funktioniert!

Wie schon in den vergangenen Jahren bietet MediaMarkt auch in diesem Jahr wieder einen großen Sale, bei dem ihr die Mehrwertsteuer geschenkt bekommt. Ab dem 8. Februar um 20 Uhr spart ihr so 15,966 Prozent auf fast das ganze Sortiment. Sobald die Aktion startet, findet ihr hier die besten Angebote:

Mehrwertsteuer geschenkt bei MediaMarkt: So funktioniert’s

Die Aktion ist im Grunde simpel: Ab morgen Abend um 20 Uhr gewährt MediaMarkt einen Rabatt in Höhe von 15,966% auf eine große Auswahl von Artikeln aus dem gesamten Sortiment. Dadurch wird quasi der Anteil des Gesamtpreises, der durch die Mehrwertsteuer entsteht, wieder abgezogen. Die Aktion ist bis Montag, den 12. Februar um 8:59 Uhr gültig.

Diese Artikel sind dabei: Wenn die Aktion wie in den letzten Jahren abläuft, werden auch dieses Jahr wieder nahezu alle Artikel aus dem Sortiment reduziert sein. In der Regel sind bestimmte Produkte oder Hersteller aber ausgenommen. So waren Apple-Produkte etwa bei vergangenen Aktionen nicht reduziert. Welche Produkte letztlich dabei sein werden, wissen wir erst, wenn die Aktion gestartet ist.

Diese Deals lohnen sich: Da der Rabatt prozentual berechnet wird, lohnen sich logischerweise besonders teure Geräte am meisten. Wenn ihr also vorhabt, dieses Jahr einen neuen Fernseher, einen Laptop, ein Smartphone oder ein Haushaltsgroßgerät zu kaufen, könnte diese Aktion eine der besten Möglichkeiten dafür sein. Bedenkt aber, dass die beliebtesten Produkte in der Regel schnell ausverkauft sind. Klickt euch bei Interesse also am besten direkt am Donnerstagabend rein, um nichts zu verpassen.

Schon jetzt beim Laptop-Kauf sparen

Einen Frühstart haben Notebooks und Convertibles hingelegt. Bei denen bekommt ihr nämlich schon jetzt die Mehrwertsteuer geschenkt. Die Aktion läuft bis zum Donnerstagabend um 19:59 Uhr, viele reduzierte Modelle werden aber wahrscheinlich auch danach in der “normalen” MwSt.-Aktion vertreten sein.

Schnappt euch jetzt einen Gaming-Laptop mit RTX 3070 Ti im Angebot!

Von günstigen Office-Laptops bis hin zu hochpotenten Gaming-Maschinen ist so ziemlich alles dabei. Am besten verschafft ihr euch direkt auf der Übersichtsseite einen Überblick:

Die besten Angebote der Aktion landen auch wieder auf unserer Übersichtsseite. Hier stellen wir nämlich jeden Tag spannende Schnäppchen und aktuelle Rabattaktionen für euch vor. Schaut doch mal rein!