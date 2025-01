MediaMarkt startet 2025 mit krasser Jubiläumsaktion: Das sind die besten Angebote der Aktion!

Das neue Jahr hat begonnen, und MediaMarkt haut direkt einen der wahrscheinlich besten Aktionen des Jahres raus! Ihr bekommt 11% Rabatt auf fast das gesamte Sortiment. Damit ist der Jahresanfang die beste Gelegenheit, um sich Technik, die sonst nie im Angebot ist, zu günstigen Preisen zu sichern!

MediaMarkt macht keine halben Sachen: Zum Start ins Jahr 2025 feiert der Laden seinen 45. Geburtstag mit einer großen Rabattaktion. Auf fast alle Produkte gibt es 11% Rabatt! Ausgenommen sind lediglich Apple-Produkte, Smartphones, Smartwatches und MediaMarkt-Eigenmarken wie Koenic. Besonders spannend ist, dass die Aktion auch für bereits reduzierte Artikel gilt, was euch teilweise unschlagbare Preise beschert.

Wie funktioniert die Aktion?

Der Extra-Rabatt von 11% wird direkt im Warenkorb abgezogen. Auf den Produktseiten seht ihr zunächst den regulären Preis, doch im Warenkorb purzeln die Preise. Diese Vorgehensweise lohnt sich besonders bei ohnehin schon rabattierten Angeboten.

Wichtig: Die Aktion endet am 6. Januar. Wer also ein echtes Schnäppchen ergattern will, sollte sich beeilen – die besten Deals sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

Was ist alles im Angebot?

Fast alles! Ausgenommen sind wie üblich bestimmte Kategorien wie Apple-Produkte, Smartphones, Gutscheinkarten, Smartwatches und Eigenmarken. Doch ansonsten ist die Auswahl riesig. Hier ein paar Ideen, was ihr euch jetzt günstig schnappen könnt:

Ein Beispiel? Die PS5 Pro kostet regulär 799 Euro und war bis auf eine Ausnahme bei eBay nie günstiger zu haben. Mit dem Extra-Rabatt kostet sie nur noch 711,11 Euro – ein Angebot, das die Herzen von Gaming-Fans höher schlagen lässt.

Damit wird GTA VI ein Traum zu spielen: Die PS5 Pro ist in der Aktion selten günstig!

So holt ihr das Meiste aus der Aktion raus

Solche Aktionen sind selten: Die Kombination aus bereits reduzierten Preisen und zusätzlichem Rabatt ist unschlagbar. Gerade bei hochpreisigen Artikeln wie Fernsehern oder Gaming-Equipment könnt ihr jetzt richtig sparen. Verpasst diese Chance nicht, sonst droht später der bekannte „Warum habe ich das damals nicht gekauft?“-Moment.

Zum Abschluss sind hier noch ein paar Tipps von mir, auf die ihr bei solchen Aktionen achten solltet:

Besucht die Aktionsseite: Hier findet ihr alle Produkte, die Teil der Aktion sind.

Hier findet ihr alle Produkte, die Teil der Aktion sind. Schlagt schnell zu: Beliebte Artikel sind oft frühzeitig ausverkauft.

Beliebte Artikel sind oft frühzeitig ausverkauft. Bestellt online: Spart euch den Stress im Laden und genießt eine entspannte Shopping-Erfahrung.

Spart euch den Stress im Laden und genießt eine entspannte Shopping-Erfahrung. Vergleicht Preise: Besonders Eigenmarken können trotz der Ausnahme immer noch günstiger sein.

Mein Kollege Norman hat Angebote der Aktion auf die PlayStation 5 genauer unter die Lupe genommen, was ihr hier nachlesen könnt:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Fast 100 Euro Rabatt: PS5 Pro günstig im Neujahrs-Angebot bei MediaMarkt und Saturn von Norman Wittkopf