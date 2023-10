Im neusten PS5-Trailer schwingen 2 Superhelden durch die Stadt – Fans sind begeistert von diesem Duo

Diesen Monat ist endlich so weit, worauf viele Fans seit längerem warten: Marvel’s Spider-Man 2 erscheint exklusiv für die Playstation 5. Jetzt will man mit einem cinematischen Trailer die Wartezeit noch mal etwas verkürzen. Dieser sorgt für sehr viel Begeisterung bei den Fans.

Was ist das für ein Spiel? Erneut schickt euch Marvel in eine realistisch nachgestellte Version der Metropole New York City, um dort die Rolle der beiden Helden Peter Parker und Miles Morales einzunehmen.

Gemeinsam kämpfen die beiden gegen bekannte Bösewichte, wie Venom oder Kraven the Hunter , um ihre Nachbarschaft sicher zu halten. Dazu versprechen euch die Entwickler eine Vielzahl an unterhaltsamen und überraschenden Nebenquests.

Den neusten Trailer mit einem gemeinsamen Kampf gegen Venom seht ihr hier:

Wann erscheint das Spiel? Marvel’s Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PS5 (via playstation.com).

Wie über X/Twitter bekannt gegeben wurde, wird es zum Spiel-Release auch ein neues PS5-Bundle für euch geben.

Wenn ihr euch mehr über Marvel’s Spider-Man 2 informieren wollt, könnt ihr gerne bei unseren Kollegen von GamePro reinschauen, die euch alles zusammenfassen, was ihr zu dem Spiel wissen müsst.

Was zeigt der Trailer? Neues Gameplay braucht ihr von dem aktuellen Trailer nicht erwarten. Dafür zeigt er euch, wie gut die beiden Helden zusammen passen und, dass sie zurecht ihren Anzug tragen. Damit erfreut der Trailer vor allem die Fans, wie in den Kommentaren auf YouTube deutlich wird.

Der Trailer begeistert mit einem inszenierten Kampf zwischen den zwei Helden und dem Bösewicht Venom. Vor allem zeigt er euch, wie gut die beiden Helden zusammenpassen und mit ihren Stärken zusammenarbeiten können.

So zeigt Peter seine Spinnenbeine und setzt diese gekonnt ein, um einen Sturz abzufangen und nutzt seine Erfindungen im Kampf. Daneben zeigt Miles seine nützliche Fähigkeit sich unsichtbar zu machen oder Venom mit einem elektrischen Schlag so richtig eine reinzuhauen.

Die zwei freundlichen Spinnen-Helden zeigen euch, was es heißt, die Maske zu tragen

Abgerundet wird der Trailer mit ein paar melancholischen Szenen, in denen Peter traurig am Grab von Tante May und Onkel Ben steht und Miles entmutigt auf seinem Bett sitzt und ein Foto seines Vater betrachtet.

Aber genau damit fängt der Trailer ein, was Fans an Spider-Man schon seit Jahren so lieben. Seine Zweifel, Sorgen und Trauer zu überwinden und allen zu zeigen, dass man es trotz allem Wert ist, die Maske zu tragen.

Hier nochmal einige Stimmen der Fans:

Alacaelum schreibt: Dieser 1 Minuten Trailer zeigt perfekt die Essenz der Spider-Legacy.

segofficial schreibt: Peter hat uns gezeigt, wenn wir unten sind, stehen wir wieder auf. Miles hat uns gezeigt, dass jeder die Maske tragen kann.

siavm schreibt: Es ist wirklich etwas Besonderes daran, zwei Spider-Man’s zusammen kämpfen zu sehen.

