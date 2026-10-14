Ein kontroverser Film aus dem MCU ist schuld daran, dass jemand jetzt einen unkaputtbaren Superhelden durchlöchert

Vibranium gilt im Universum von Marvel als eines der mächtigsten Metalle der Welt. Nicht nur Captain Americas Schild ist daraus gefertigt, sondern auch der Körper von Vision. Die neueste MCU-Serie zeigt jetzt aber, was dieses Metall kontern kann.

Um welche Serie geht es? Am 14.10.2026 startete VisionQuest auf Disney mit den ersten 2. Folgen. Die Serie zeigt, was mit dem weißen Vision nach den Ereignissen von WandaVision passiert ist.

Dabei stellt sich der Androide auch Gegnern, die ihm normalerweise wenig anhaben könnten. Immerhin besteht er aus Vibranium. Zumindest dachte man das, denn ein anderes Metall ist die Schwachstelle von Vibranium.

Achtung: Nach dem Video gibt es Spoiler zum Ende der 2. Folge von VisionQuest.

Video starten VisionQuest zeigt im Trailer die neue Marvel-Serie mit Vision und Ultron Autoplay

Vision ist doch nicht unantastbar

Wie wurde Vision verletzt? Am Ende der 2. Folge trifft Vision auf den Söldner Paladin, eine eher unbekannte Marvel-Figur, die den Androiden angreift. Mit einer Schrottflinte beschießt er Vision und zur großen Überraschung sind diese Schüsse auch effektiv – ziemlich ungewöhnlich, denn Vibranium blockt Kugeln, da es Energie absorbieren kann.

Wie sich herausstellt, sind es keine normalen Schrottflinten-Kugeln, sie bestehen aus Adamantium – doch woher stammt dieses Metall?

Nach dem recht kontroversen MCU-Film Eternals landet der Körper des Celestials Tiamut im Wasser. Wie sich im Film Captain America: Brave New World dann herausstellt, besteht der Körper des Celestials aus einem Metall, das man Adamantium nennt. Das soll noch härter sein als Vibranium, das einst dank eines Meteoriten in Wakanda gelandet ist.

Und wie VisionQuest jetzt bestätigt, wurden Waffen und Munition aus Adamantium gemacht, die sogar Vibranium durchstoßen können. Das sah man vorher nur bei der Doppelklinge von Thanos, die den Schild von Captain America zerbrach – hierbei ist aber unklar, aus welchem Material die Waffe war.

Marvel-Fans ist Adamantium eher durch einen legendären Mutanten ein Begriff.

Wolverine ist voll mit Adamantium (Bildquelle: 20th Century Studios auf YouTube)

Wie sieht es mit Adamantium in den Comics aus? In den Marvel-Comics wurde Adamantium von Menschen erschaffen und ist kein natürlich vorkommendes Metall oder Element. Es ist widerstandsfähig und gilt fast als unzerstörbar – gleichzeitig ist die Herstellung unfassbar teuer.

Der bekannteste Einsatz von Adamantium ist wohl in Wolverines Knochen. Er wurde in der Vergangenheit entführt und man unterzog ihn dem Waffe-X-Programm. Dort wurden seine Knochen mit Adamantium verbunden.

Wolverine ist hierbei auch ein spezieller Fall, denn eigentlich sorgt das Adamantium dauerhaft für eine Vergiftung, die nur dank seines Heilungsfaktors gekontert wird.

Habt ihr VisionQuest schon gesehen oder habt ihr es noch vor? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nach VisionQuest steht schon der nächste große Avengers-Film an und da hat das Team bisher keine guten Karten: Der nächste Schurke der Avengers ist so mächtig, dass die übrigen Marvel-Helden wie Loser aussehen – bis auf eine Ausnahme