Mark Zuckerberg feuert 5 % seiner Mitarbeiter, weil sie angeblich schlecht performen – doch die sagen: Das kann nicht sein

Mark Zuckerberg hat Anfang des Jahres angekündigt, er wolle Mitarbeiter von Meta entlassen. Als Grund nennt er, dass diese Mitarbeiter nicht die Performance liefern, die erwartet wurde. Es meldeten sich aber auch ehemalige Mitarbeiter zu Wort und sagen: Die Entlassungen haben einen anderen Grund.

Wie viele Mitarbeiter will Mark Zuckerberg entlassen? Im Januar kündigte Mark Zuckerberg in einem Memo an die Mitarbeiter an (via Bloomberg), dass er knapp 5 % der Belegschaft von Meta entlassen möchte. Das wären knapp 3600 Mitarbeiter.

Laut Bloomberg will Zuckerberg damit gezielt Mitarbeiter angehen, die nicht die arbeitstechnischen Erwartungen von Meta erfüllen und schlechter performen, als es gewünscht sei. Mittlerweile haben sich aber auch ehemalige Mitarbeiter dazu geäußert und sie sagen: Es liegt nicht an fehlender Performance.

Leute müssen wissen, dass wir keine Underperformer sind

Was sagen die Mitarbeiter zu den Entlassungen? Der Business Insider sprach mit mehreren Mitarbeitern über das Memo und die geplanten Entlassungen. Die Quellen wollten anonym bleiben, weshalb man die Aussagen nicht bestätigen kann. Die befragten Mitarbeiter zeichnen ein anderes Bild von der Situation.

Einer der Befragten soll schockiert gewesen sein. Laut dem Business Insider zeigte er sogar Dokumente, die gezeigt haben, dass er die Erwartungen der letzten Jahre erfüllt oder sogar überboten habe. Ein anderer Mitarbeiter war wegen Elternschaft weg und wurde wohl dann gekündigt, obwohl er auch für seine vorherige Performance gelobt wurde.

Ein Mitarbeiter sagte bezüglich er Kündigungen laut dem Business Insider: Das Schwierigste ist, dass Meta öffentlich erklärt, dass sie leistungsschwache Mitarbeiter entlässt, sodass es sich anfühlt, als hätten wir den scharlachroten Buchstaben im Nacken […] Leute müssen wissen, dass wir keine Underperformer sind.

Allgemein merkt man bei den Schilderungen, dass die anonymen Mitarbeiter immer positives Feedback bekommen haben, bevor sie plötzlich gekündigt worden sind.

Auf teamblind.com, einer Seite, bei der man seinen Arbeitgeber bewerten kann, meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter von Meta zu Wort. Er sagte, dass angeblich unzählige Mitarbeiter gekündigt worden sind, die wegen einer Elternzeit weg waren oder Krankheitsurlaub nahmen, obwohl sie eine gute Performance hatten: Offenbar ging es mehr um Geld als um Leistung. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diesem Unternehmen beitreten .

All die Berichte der Mitarbeiter sind anonym, weshalb man die Vorwürfe nicht belegen kann. Trotzdem gibt es eine große Menge an Mitarbeitern, die solche Vorwürfe äußern. Tech-Milliardäre stehen dauerhaft in der Kritik, auch wegen des Verhaltens gegenüber Mitarbeitern und dem Streuen von Falschinformationen. Letzteres kritisierte auch ein Nobelpreisträger: Nobelpreisträger warnt vor Elon Musk und Mark Zuckerberg: „Es mangelt ihnen an moralischen Werten“