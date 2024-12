Einige Spieler sind in Fortnite bereits auf den riesigen Eisblock aufmerksam geworden, welcher sich mitten in der Map befindet. Zum Start des Winterfest-Events soll heute im Laufe des Tages der Block aufbrechen und das Geheimnis um die ominöse Präsenz lüften.

Was bedeutet der riesige Eisblock? Dataminer haben bereits herausgefunden, welche Person sich im Inneren des Eises versteckt hält. Es handelt sich um niemand geringeren als die Sängerin Mariah Carey, die sich während der Weihnachtszeit mit ihrem Charts-Hit „All I Want for Christmas Is You“ in den Köpfen vieler Leute eingenistet hat. Bei manchen mehr, bei anderen weniger freiwillig.

Der Eisblock basiert auf einem Meme, dass einen Tag nach Halloween mit ihrem Song direkt die Weihnachtszeit eingeleitet wird. Hierzu veröffentlichte Mariah Carey auf YouTube einen kurzen Skit, welcher durchaus als Inspiration für Fortnite gedient haben könnte.

Mariah Carey wird pünktlich zum 1. November von kostümierten Halloween-Charakteren aufgetaut

Nun soll die Sängerin auch in Fortnite Weihnachtsstimmung verbreiten und bringt einige Neuigkeiten mit sich.

Anbei seht ihr den Trailer zum Winterfest-Event:

All I Want for Christmas Is You wird euch nicht nur im Radio verfolgen

Was bringt Mariah Carey mit ins Spiel? Neben Leuten wie Ice Spice, Eminem oder Snoop Dogg wird auch Mariah Carey als Skin verfügbar sein. Die Sängerin wird zusammen mit dem bereits genanntem Snoop und Shaquille O’Neal in Weihnachts-Outfits verfügbar sein, welche von dem recht zuverlässigen Leaker iFireMonkey auf X präsentiert werden.

Ein weiterer Leaker namens Egyptian_Leaker fügte auf X hinzu, dass Mariah Carey mit einer kurzen Feuerwerkssequenz als NPC aus dem Eisblock erscheinen würde, und dann Geschenke an Spieler verteilen soll. Dazu soll es ein Emote zu All I Want for Christmas Is You geben, welcher auch den Song selbst beinhaltet. Ob es diesen kostenlos geben wird, ist jedoch noch nicht klar.

Welche Leaks der Wahrheit entsprechen, werdet ihr jedoch erst erfahren, nachdem sich die Sängerin aus dem Eis befreit hat.

Welche anderen Neuigkeiten gibt es zum Winterfest-Event? Neben Mariah Carey beinhaltet das Winterfest-Update noch mehr Inhalte. Spieler können sich auf OG Ranked und den neuen 5v5-Ballistic-Modus freuen.

Es gibt neben den bereits erwähnten Skins laut Dataminern außerdem weitere neue Cosmetics und Sprays, für die man keine V-Bucks ausgeben muss. Darunter befinden sich ein Emote, Schuhe, einige Sprays und einen Skin namens „Guffmas Tree“, welchen man als Spray in einem Tweet sehen kann.

Zu welchen anderen berühmten Persönlichkeiten kann sich die Sängerin dazuzählen? Fortnite baut seit geraumer Zeit die verschiedensten Künstler, Sportler oder Charaktere aus anderen Medien in das Spiel ein. Dazu gehören unter anderem Ariana Grande, LeBron James und John Wick, nur um einige aus der langen Liste zu nennen.

Die Masse an (teils merkwürdigen) Franchise-Kollaborationen und Crossover-Cameos ist nun um eine weitere Person reicher geworden, und es scheint bisher kein Ende in Sicht zu sein. Manche könnten hoffen, dass die von Fortnite angeteaserte Skibidi Toilet das Fass zum Überlaufen bringen könnte.

Wie das Winterfest und Mariah Carey, sowie die Snoop- und Shaq-Skins bei den Spielern ankommen, wird heute im Laufe des Tages ersichtlich werden. Wer sich für die weiteren aktuellen Inhalte von Patch 33.11 interessiert, kann sich auf MeinMMO mit diesem Artikel besser informieren: Fortnite: Server sind online – Alles zum Update 33.11: Server Status und Patch Notes