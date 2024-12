Mama nimmt 15-Jährigen aus der Schule, damit er Zeit für Fortnite hat – So geht es ihm heute mit 20

Im Jahr 2019 war der Online-Shooter Fortnite: Battle Royale das angesagte Spiel auf dem Planeten und talentierte, junge Zocker konnten viel Geld mit dem Game verdienen. Eine alleinerziehende Mutter aus England entschied sich damals, ihren 15-jährigen Sohn Benjy David Fish aus der Schule zu nehmen, damit er mehr Zeit für Fortnite hat. Wir von MeinMMO schauen darauf, wie es dem heute 20-Jährigen im Jahr 2024 so geht.

Das war 2019 die Situation um Fortnite:

Der Online-Shooter von Epic Games, Fortnite: Rette die Welt, war 2017 erschienen, aber eigentlich schon gescheitert. Daher entwickelte Epic Games eine Variante des Spiels, die stark an PlayerUnknown’s Battlegrounds angelehnt war. Wie das ging, wusste man, weil Epic Games die Unreal Engine baute, auf der auch PUBG läuft.

Diese neue Variante, Fortnite: Battle Royale, erwies sich als Hit, der 2018 die Welt eroberte.

Mit Fortnite konnte man 2019 richtig viel Geld verdient, wenn man denn gut genug war: Wer sich alleine für die WM qualifizierte, bekam 50.000 $. Sogar 100.000 $, wenn man sich für die Einzel-Disziplin und im Duo qualifizieren konnte.

Da entschied sich die Mutter eines talentierten Engländers, ihren Teenager-Sohn aus der regulären Schule zu nehmen. Denn er spielte mit Online-Freunden in den USA nachts Fortnite und war dann tagsüber in der Schule ohnehin immer müde.

Den 1. dicken Scheck gab es von MontanaBlack, als er erst 14 war

So entschied die Mutter: Der damals erst 14-Jährige hatte bei einem Turnier des deutschen Streamers MontanaBlack im Februar 2019 zusammen mit dem 14-jährigen Norweger MrSavage 10.000 $ gewonnen (via reddit). Das war sein erster großer Zahltag.

Doch während es online so gut lief, wurde es in der echten Welten für Benjy Fish immer rauer: Seine Mutter Anne geriet in der Zeit immer wieder mit ihrem Sohn aneinander, weil der nachts aufblieb, um mit seinen Freunden in den USA Fortnite zu spielen und dann in der Schule müde war.

Die Szene zeigt seine Mutter, die mit einem Glöckchen vor der Tür ihres Sohn steht und versucht, ihn zu wecken.

Seine Mutter wartete, bis sich Benjy für die lukrative WM in Fortnite qualifizierte und bei einem E-Sport-Team unterschrieben hatte: Dann entschied sie, den Jungen aus der Schule zu nehmen und ihn zu Hause unterrichten zu lassen, aber mit einem lockeren Pensum. Der Stoff, den man in der Schule in 2 Jahren lernt, sollte ihrem Sohn in 3 Jahren beigebracht werden.

Die Idee war, den Jungen nach seinen eigenen Zeiten lernen zu lassen und alles dem Fakt unterzuordnen, dass er nachts eben mit den Spielern aus den USA zusammenspielt.

Die Mutter hatte zu dem Zeitpunkt bereits eine lange und harte Zeit hinter sich: Ihr Mann David war verstorben, als Benjy gerade 8 Monate alt war und sie war die alleinerziehende Mutter von 2 jungen Söhnen. Charles war 7 Jahre älter als Benjy und hatte ihn zum Gamen gebracht

Benjy stand schon früh auf Shooter und hatte, bis er mit Fortnite anfing, bereits Call of Duty, Halo und intensiv Counter-Strike gespielt. Seinen ersten Laptop bekam er mit 9.

Mit 15 ist Benjy sehr erfolgreich in Fortnite und baut einen Twitch-Kanal auf

So lief es für den 15-Jährigen zu Beginn: Anfänglich zahlte sich die Entscheidung der Mutter voll aus, denn Fortnite schüttete 2019 und 2020 hohe Gewinne aus:

Mit 15 Jahren verdiente benjyfishy mit Fortnite 392.447 $ Preisgeld (vor Steuern und Abgaben). Dabei lief es für ihn bei der WM selbst gar nicht so toll. Er verpasste bei seinem Auftritt im Solo- und Duo die Platzierungen knapp, die ihm höhere Preisgelder eingebracht hätten.

Mit 16 Jahren sicherte er sich 147.176 $ Preisgeld.

Zudem konnte benjyfishy sich einen gut laufenden Twitch-Kanal aufbauen. Er hatte 2020 im Schnitt 24.000 Zuschauer auf Twitch. Damit konnte er sicher ebenfalls hohe Einnahmen erzielt.

2021 kam schon der Bruch: Preisgelder krachen zusammen

Ab wann lief es nicht mehr so gut? Im Jahr 2021 war benjyfishy 17 und die Einnahmen bei Fortnite brachen zusammen. Das Team von Epic Games hatte erkannt, dass der E-Sport nicht so rentabel war, wie man anfangs gedacht hat. Während der Pandemie waren ohnehin keine großen Events mehr möglich. So etwas wie das große Live-Event vor Ort wie die Fortnite-WM 2019 sollte es nie wieder danach geben.

Die Preisgelder für benjyfishy brachen zusammen:

Mit 17 verdiente er nur noch 28.395 Euro mit Preisgeldern in Fortnite

Als er 18 wurde, waren gerade noch 3.053 Euro für ihn drin – das war noch etwa ein Hundertstel von dem, was er mit 15 Jahren verdienen konnte.

Seine Zuschauerzahlen auf Twitch sahen auch lange nicht mehr so fantastisch aus wie in den fetten Jahren.

Innerhalb von kurzer Zeit waren die fetten Jahre bei Fortnite vorbei via X

Mit 18 hört Benjy mit Fortnite auf – Gegen den Willen seiner Mutter

Das war sein riskanter Schritt: Auch die Liebe für Fortnite war mittlerweile verflogen. 2022 kündigte der damals 18-Jährige an, dass seine Zeit bei Fortnite vorbei war und er sich dem neuen Shooter Valorant von Riot Games zuwenden wollte. Das war damals ein riskanter Move, denn man weiß, dass Twitch-Zuschauer, die einen Spieler nur für ein Spiel kennen, schnell wegbleiben, wenn er das Spiel wechselt.

Seine Mutter fand das gar nicht gut. Sie wollte ihren Sohn davon überzeugen, dass er doch weiter Fortnite parallel zu Valorant spielt, aber Benjy blieb stur: Er könne einfach nicht mehr Fortnite spielen und müsse sich voll einem Spiel widmen.

Wie hat sich das entwickelt? In Valorant schloss er sich bewusst einem zweitklassigen Team, denn er wollte nicht von seinem großen Namen aus Fortnite profitieren, sondern sich eine Chance verdienen.

Am Anfang sah es gar nicht so gut aus, im ersten Jahr mit Valorant, als er 19 Jahre war, konnte er nur etwa 3.500 € an Preisgeldern gewinnen.

Auch sein Twitch-Kanal lief so schwach wie erwartet. Er hatte im Schnitt nur noch 2.300 Zuschauer, streamte auch deutlich weniger als vorher.

2024 gelingt Benjy der Durchbruch im neuen Spiel und es wird sein bestes Jahr seit langem

Doch 2024, mit 20 Jahren, wendet sich jetzt das Blatt für benjyfishy. Nachdem es 4 Jahren mit den Preisgeldern nur abwärts ging und auch sein Kanal schrumpfte, gelang ihm 2024 die Wende.

Der 20-Jährige hat in Valorant ein starkes Team gefunden und bei 3 Turnieren zumindest den zweiten Platz geholt:

Mit 121.000 € Preisgeld hat er sein bestes Jahr seit langem und bewiesen, dass er genug Talent hat, um gleich in 2 Titeln erfolgreich zu sein.

Auch sein Twitch-Kanal hat sich etwas erholt, wobei er lange nicht mehr so viel streamt und so groß ist, wie zu seinen goldenen Fortnite-Zeiten.

Doch generell scheint benjyfishy jetzt happy zu sein: Bei Valorant hat er mit dem Team Heretics ein neues Zuhause gefunden und reist im E-Sport durch die Welt, aber zu Weihnachten ist immer noch gern in England bei der Mama, die mit ihrer Entscheidung offenbar sehr zufrieden ist.

Seine Mutter ist mittlerweile auch im E-Sport tätig.

Die Mutter arbeitet heute im E-Sport und ist stolz auf ihren Sohn

So geht es seiner Mutter: Die Mutter hat mit „MamaBenjyifishy“ mittlerweile ihren eigenen YouTube-Kanal und arbeitet als „ESport-Beraterin“. Seit März 2023 hat sie sogar ein eigenes Skin-Bundle in Fortnite, das für 2.000 V-Bucks verkauft wird (ungefähr 18 €).

In einem YouTube-Video sagt Anne Fish, sie vermisst es, ihren Sohn, immer um sich zu haben und die Zeit, als er noch in ihrem Haus wohnte und sie aus seinem Zimmer die Geräusche hörte.

Allerdings vermisste sie es nicht, den Jungen regelmäßig wecken zu müssen, weil er mal wieder die Nacht wieder durchgezockt hatte. Diese wilden Zeiten sind zum Glück lange vorbei: Was wurde aus dem 16-Jährigen, der plötzlich 3 Millionen $ bei der WM in Fortnite gewann?