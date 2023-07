Andere Betrüger und Betrügerinnen nutzten die Angst von Eltern, um an deren Geld oder andere Dinge zu kommen. So täuschen mittlerweile einige Personen eine Entführung vor und nutzen dafür täuschend echte Stimmen einer KI.

Ein pensionierter Chef des “Arizona Department of Public Safety” erklärte selbst, dass man nie gedacht, hätte, dass man so ein Kind wiederfinden würde:

Ein entführtes Mädchen wird gefunden, weil ihr der Entführer Gaming auf ihrer Spielekonsole erlaubt. Was verrückt klingt, ist jetzt in den USA wirklich passiert. Das berichtet eine amerikanische Behörde.

Insert

You are going to send email to