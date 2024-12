JRPG ist Mix aus Final Fantasy und Devil May Cry, begeistert seit 8 Jahren mit Gameplay, nähert sich dem Release

Die lange Entwicklungszeit von Lost Soul Aside könnte tatsächlich bald ihr erfolgreiches Ende finden. Sony hat jetzt bestätigt, wann das neue, actionreiche JRPG für PS5 und Steam erscheinen soll.

Wann soll Lost Soul Aside erscheinen? Mit einem neuen Gameplay-Trailer, den ihr weiter unten in der Meldung findet, haben die Verantwortlichen von Sony sowie Ultizero Games angekündigt, dass das actionreiche Rollenspiel-Adventure im Jahr 2025 für PlayStation 5 sowie den PC (Steam) erscheinen soll.

Außerdem können Interessierte das Spiel jetzt ihren jeweiligen Wunschlisten hinzufügen. Der knapp eine Minute lange Gameplay-Trailer hebt erneut die schicke Grafik von Lost Soul Aside sowie die toll in Szene gesetzten Action-Kämpfe hervor.

Erst 1-Mann-Projekt, dann AAA-Produktion

Was muss ich zu Lost Soul Aside wissen? Als vor etwas mehr als acht Jahren (!) der erste Gameplay-Trailer live ging, stand hinter dem Rollenspiel-Projekt nur Bing Yang. Zwei Jahre hatte der Game Designer da schon solo an seinem Spiel gearbeitet.

Bemerkenswert: Schon damals sah das Gezeigte wie ein spannender Mix auf Final Fantasy 15 (was die Optik angeht) sowie Devil May Cry und Ninja Gaiden (was das flotte Gameplay betrifft) aus, der sich hinter vergleichbaren Spielen dieser Zeit nicht verstecken musste.

Dadurch wurden nicht nur viele Spieler auf das Projekt aufmerksam, sondern auch die Verantwortlichen von Sony, die kurzerhand anboten, das Projekt fortan als Publisher zu unterstützen, und dafür auch einiges an Geld in die Hand nahmen, um rund um Bing Yang ein großes Team aufzubauen.

Durch die enge Verbindung mit Sony verwundert es nicht, dass Lost Soul Aside erstmal nur für PlayStation 5 und PC erscheinen wird. Ob irgendwann ein Xbox-Release folgen soll, ist bislang unklar.

Was klar ist: Euch erwartet in Lost Soul Aside ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und schnellen, dynamischen Kämpfen, das sich voll auf die Einzelspielererfahrung fokussieren soll. Das Ziel der epischen Odyssee ist es, die eigene Schwester sowie die gesamte Menschheit vor den Angriffen dimensionaler Eindringlinge zu retten.

Falls ihr derzeit ein aktuelles, aber ebenfalls episch erzähltes JRPG sucht, hat MeinMMO eine wunderbare Empfehlung für die anstehenden Weihnachtsfeiertage aus dem Hause Atlus (Persona-Reihe) für euch: Alle schwärmen vom neuen Action-Rollenspiel auf Steam: Spielt es 6 Stunden kostenlos, um zu sehen, ob die tollen Reviews recht haben