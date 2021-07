Lost Light hat Release in Deutschland – Ideal, wenn ihr einen knallharten Shooter auf Android zocken wollt

Der knallharte Hardcore-Shooter Lost Light kommt nun auch hierzulande für Mobile-Geräte heraus. Erfahrt hier alles zum Soft Launch und den Inhalten von Lost Light auf Android.

Was ist Lost Light? Lost Light wir von den Entwicklern als eine Mischung aus Survival, Hardcore-Shooter und Battle-Royale beschrieben. Als Mitglied einer Spezialeinheit müsst ihr in eine Todeszone und dort wertvolle Beute rauben.

Unterwegs begegnen euch andere Spieler und Bots, mit denen ihr euch um den Loot schlagt. Ziel ist es, mit der Beute zu entkommen und nicht zu sterben, denn dann verliert ihr alles, was ihr gesammelt habt und eure mitgebrachte Ausrüstung. Das Spiel erinnert also an den Hardcore-Shooter Escape from Tarkov.

Wann erscheint Lost Light? Ab heute, dem 1. Juli 2021, könnt ihr den Shooter Lost Light auf Android im Play Store herunterladen. Den Link findet ihr via der Homepage von Lost Light.

Mehr Infos zum Spiel findet ihr hier in unserem Interview mit dem Chefentwickler.

Neues Mobile-Game ist ideal für alle Fans von knallharten Shootern wie Escape from Tarkov

Gebrochene Knochen, Verhungern und massig Waffenmods – Die Features von Lost Light

Was sind die Besonderheiten am Spiel? Lost Light setzt auf Hardcore-Shooter-Gameplay mit realistischen Effekten und vielen Anpassungsmöglichkeiten. Einige der besonderen Features sind:

Eure Avatare keuchen und schnaufen, wenn sie erschöpft sind. Rennt also nicht ständig durch die Gegend

Wenn ihr viel Rumschleppt, werdet ihr langsamer und damit leichte Beute. Rafft also nicht mehr, als ihr zu tragen bereit seid

Ihr könnt besiegte Feinde töten und ausrauben oder euch mit ihnen zu Teams zusammenschließen.

Ihr könnt eure Waffen vielfältig anpassen und dank dem Bauplan-System könnt ihr vorgefertigte Varianten im Spiel wechseln, um auf taktische Situationen zu reagieren.

Wenn ihr verwundet werdet, verblutet ihr, wenn ihr euch nicht gründlich verarztet. Außerdem könnt ihr euch Knochen brechen und verdursten sowie verhungern. Das Survival-Flair sollte also damit ebenfalls aufkommen.

Lost Light dreht sich also voll darum, euch eine intensive und brutale Spielerfahrung zu bieten, in der ihr in jeder Runde viel gewinnen, aber auch viel verlieren könnt.

