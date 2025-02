Das Amazon-MMORPG Lost Ark stellt nach 11 Monaten erstmals wieder eine neue Klasse vor – Das kann sie

Bill Gates sagt: Microsoft wäre vielleicht nicht so erfolgreich geworden, wenn er nicht sein Studium in Harvard abgebrochen hätte

Für die Spieler kommt es vor allem auf das richtige Timing an, um die richtigen Tier-Formen und Geisterbestien zur richtigen Zeit zu aktivieren. Wer die Klasse lernen will, muss diesen Wechsel und die Kombination der Fähigkeiten meistern.

In der Bären-Form steckt der Wildsoul viel Schaden ein und teilt mit massiven Attacken aus. Der Fuchs-Stil ist das Gegenteil: Hier geht es um Mobilität und ein schnelles, flüssiges Kampfgefühl. Der Wildsoul bleibt mit kurzen Cooldowns und schnellen Kombo-Angriffen ständig in Bewegung.

Spieler mit dieser Sub-Klasse können sich in einen Bären oder in einen neunschwänzigen Fuchs verwandeln und erhalten je nach Form verschiedene Attribute und Angriffe.

Was ist das für eine Klasse? In Lost Ark wählen die Spieler aus einer von sechs Hauptklassen ihren Charakter aus. Interessant wird es aber bei der Wahl der Sub-Klasse, denn hier entscheidet sich viel, was den Spielstil des eigenen Charakters angeht.

