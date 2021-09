Live auf MAX – Der Multiplayer-Reveal zu Call of Duty: Vanguard

Wenn die Entwickler am 7. September mit ihren Neuigkeiten zum Multiplayer von CoD Vanguard rausrücken, sind wir samt Experten-Team live für und mit euch dabei!

Dass es nach der Moderne und dem Kalten Krieg wieder in den Zweiten Weltkrieg geht, ist sicherlich die größte News zum neuesten Teil der Call-of-Duty-Reihe, Vanguard. Und während die Kampagne mit den verschiedenen Fronten und Operators spannend klingt, warten sicherlich die meisten Spieler auf Neuigkeiten zum Multiplayer-Modus.

Zwar konnten wir schon in der Alpha einen Blick auf den neuen Modus Champion Hill erhaschen, richtig viele Infos gab es dennoch bisher nicht. Das ändert sich am 7. September: Direkt von den Entwicklern kommen live alle interessanten Infos zum Multiplayer und seinen neuen und, im Vergleich zu den Vorgängern, überarbeiteten Inhalten.

Experten im Stream von MAX

Um die volle Bandbreite an CoD-Wissen für euch aufzufahren, haben wir uns nicht nur Julius geschnappt, sondern holen am Stream-Abend noch Fabian Siegismund und Gustaf Gabel dazu. Die beiden sprechen vor den Entwicklerinfos mit uns über die CoD-Reihe an sich und unsere Erwartungen an den MP-Reveal und analysieren anschließend das Gesehene. Gustaf Gabel wird dazu auch auf seinem eigenen Kanal streamen.

Wir aktualisieren unsere Infos sobald wir mehr über den genauen Startzeitpunkt wissen.

MAX -Monsters & Explosions auf Twitch

Unsere CoD-Show zum MP-Reveal

Wann? 7. September (abends)

Wo? Auf Twitch bei MAX & bei Gustaf Gabel

Wer? Julius, Fabian Siegismund & Gustaf Gabel

Werdet ihr beim Livestream dabeisein und darüber sprechen, was die Entwickler nun für Inhalte zeigten? Und was sind eure Wünsche für den Multiplayer von Call of Duty?