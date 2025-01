Alle wollen diesen LG OLED Fernseher und jetzt wird er endlich günstiger!

LG ist im OLED-Bereich bis heute ungeschlagen. Normalerweise lässt sich der Premium-Hersteller das teuer bezahlen, doch jetzt gibt es eines der beliebtesten Modelle bei Amazon günstiger. 77-Zoll-Fernseher mit Spitzentechnologie zum Schnäppchenpreis.

Der LG OLED B4 vereint alles, was die meisten Kundinnen und Kunden an einem OLED-Fernseher schätzen: Tiefe und satte Farben, knackiges 4K, 120Hz und Gaming-Modus – und das alles zu einem günstigen Preis. Das macht den B4 zu einem der beliebtesten Modelle von LG. Jetzt ist der 77 Zoll große Preis-Leistungs-Fernseher bei Amazon plötzlich noch günstiger. Damit bietet der OLED-TV alles, was man von einem OLED erwartet, die gewohnt hohe LG Qualität und das zu einem unschlagbaren Preis.

Der Ruf von LG als Premiumhersteller von Fernsehgeräten kommt nicht von ungefähr. In fast jedem Jahr konnte das Unternehmen Bestnoten erzielen. So auch im Jahr 2024, in dem laut Stiftung Warentest die Bestenliste der TV-Geräte fast ausschließlich von LG-Modellen angeführt wird.

Gönnt euch das beste OLED-Bild vom Marktführer

Die OLED-Technologie ist nach wie vor der Goldstandard für Displayqualität. Dank selbstleuchtender Pixel, die unabhängig voneinander angesteuert werden können, bietet der LG OLED B4 perfekte Schwarzwerte und ein beeindruckendes Kontrastverhältnis. Die Farben wirken lebendig und dank HDR sind die Kontraste unglaublich realistisch. Jedes Mal, wenn ich Spider-Man auf der PS5 mit HDR spiele, bin ich erstaunt, wie viel besser das Bild und vor allem der Himmel damit aussehen.

Ein besonders cooles Feature: Indem ihr die Bilder auswählt, die euch am meisten ansprechen, passt der TV das Bild euren Vorlieben entsprechend an.

Aber auch Filme profitieren enorm von HDR. Viele Streaming-Anbieter wie Netflix und Disney+ bieten einen großen Teil ihrer Filme und Serien in HDR an, und das macht mir direkt Lust auf meine Lieblingsfilme und -serien.

Design, welches in jedes Wohnzimmer passt – so geht erschwinglicher Luxus!

Der LG OLED B4 ist nicht nur optisch ein Highlight – das ultradünne Design fügt sich nahtlos in jedes Wohnzimmer ein, egal ob freistehend oder mit Wandhalterung. Unter der Haube überzeugt der α8 4K AI-Prozessor mit 4K-Upscaling, optimierter Bildqualität und einer reibungslos laufenden Smart-TV-Plattform. WebOS, LGs Betriebssystem, sorgt für eine benutzerfreundliche Navigation und flüssigen Zugriff auf Streaming-Dienste.

Das ultradünne und schicke Design passt in jedes Wohnzimmer.

Mit OLED wird Gaming und Heimkino zum Hochgenuss!

Dank HDMI 2.1, 120Hz und Unterstützung für AMD FreeSync sowie NVIDIA G-Sync wird der LG OLED B4 zum perfekten Begleiter für die PS5 oder Xbox Series X. Egal ob schnelle Shooter oder kinoreife Story-Games – dieser TV liefert Leistung ohne Kompromisse. Dolby Atmos und die beeindruckende Bildqualität machen ihn zudem zur idealen Wahl für Heimkino-Liebhaber.

Man könnte meinen, ein solches Gerät mit 77 Zoll Bildschirmdiagonale und modernster OLED-Technologie wäre eine kostspielige Investition. Doch weit gefehlt! LG ist mit dem Preis endlich runtergegangen und ihr bekommt den High-End-Fernseher nun für unter 1.900 Euro.