Philips’ Gaming-Monitore hat kaum einer auf dem Schirm, aber hier wird euch zum Tiefstpreis viel geboten

Philips gehört nicht gerade zu den bekanntesten Marken für Gaming-Monitore. Zu Unrecht, wie der Evnia 34M2C5501A beweist, den es jetzt günstig wie noch nie gibt.

Geht es um Gaming-Monitore, hört man in der Regel von Asus, MSI und Co., aber die preiswerten Modelle von Philips rücken meist in den Hintergrund.

Dabei beweist zum Beispiel der derzeit im Angebot befindliche Evnia 34M2C5501A, dass man hier für sein Geld ordentlich was geboten bekommt.

Bei Amazon ist der per se schon günstige Gaming-Monitor gerade um 7 Prozent reduziert und kostet dadurch unter 300 Euro. Bei Coolblue gibt es den Preis aktuell ebenfalls.

Laut Vergleichsseiten war das Modell bisher noch nicht so günstig zu haben und außerdem ist er dadurch der derzeit günstigste UWQHD-Monitor mit 180 Hz und 1 ms Reaktionszeit überhaupt.

Das bietet der Gaming-Monitor Philips Evnia 34M2C5501A

Das Ende letzten Jahres erschienene Modell bietet auf gebogenen 34 Zoll eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixel und eine schnelle Bildwiederholfrequenz von 180 Hertz, gepaart mit einer dank Fast-VA-Panel niedrigen Grau-zu-Grau-Reaktionszeit von nur einer Millisekunde.

Über Philips’ Unschärfereduktionsfunktion Smart MBR soll sich letztere sogar auf nur 0,5 ms belaufen und obendrein ist auch Adaptive-Sync in Form von AMDs FreeSync und Nvidias G-Sync-Kompatibilität zur Bildsynchronisation gegen Bildreißer und -ruckler mit an Bord.

Gaming-Monitor Philips Evnia 34M2C5501A für 290 Euro statt 312,86 Euro bei Amazon

Ebenfalls mit von der Partie ist auch eine starke Farbdarstellung dank 10 Bit Farbtiefe und breiter Farbraumabdeckung (darunter sRGB 126 Prozent und DCI-P3 95 Prozent), sowie DisplayHDR-400-Support für die Darstellung von Hochkontrastbildmaterial.

Dazu gibt es auch noch eine Reihe weiterer Features, wie Philips’ hauseigene Ambiglow-Beleuchtung mit RGB auf der Rückseite, integrierte Lautsprecher, USB-Ports und Software-Bildverbesserungen für Spiele. Weitere Ausstattungsdetails findet ihr auch bei Amazon.

So gut ist der Gaming-Monitor Philips Evnia 34M2C5501A

Nicht nur in sieben Rezensionen bei Amazon kommt der Budget-Gaming-Monitor mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen fast durchweg gut an, auch im Test der Webseite Creativebloq gab es 4,5 von 5 Sterne ohne große Abstriche:

Groß, edel, gebogen – dieser neueste Evnia-Monitor ist ein weiterer Hit von Philips. […] Der Philips Evnia 34M2C5501A ist ein 34-Zoll-Ultrabreitbildschirm mit einer leichten Krümmung, die das Spieleerlebnis deutlich verbessert. Neben dem Design gefällt uns auch die Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und die MPRT von 0,5 ms für schnelles Gameplay und schnelle Bewegungen. […] Creativebloq.com

Pro Hohe Auflösung

Schnell mit 180 Hz Bildwiederholrate

SmartImage-Spielmodi Contra Curved macht überwiegend den Preis aus

