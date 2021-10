40.000 Leute sehen irres Pech eines Minecraft-Spielers, der all seine Hasen verliert

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Hattet ihr auch schon mal so ein Pech in Minecraft und habt durch eine Aktion der Natur Tiere, Gebäude oder sogar Mitspieler verloren? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO von euren Erfahrungen und teilt sie mit unserer Community.

Das sagen die Zuschauer: In den Kommentaren gibt es spannende Beobachtungen. So schreibt BedrockPanda, dass der erste Hase wohl wusste, was passieren würde. Denn ein Hase begleitet regalfuzz, als er das Gehege verlässt und läuft dann draußen auf dem Rasen umher. Nach dem Blitzeinschlag sieht man, wie der Hase weiterhin glücklich (und lebendig!) unterwegs ist.

Was ist das für ein Video? Verschiedene Gefahren lauern in Minecraft auf die Spieler. Nachts erscheinen Zombies und Creeper, die euch und eure Basis belagern. Doch auch die Natur kann gefährlich werden.

In Minecraft lernt ein Spieler auf die harte Tour, wie gefährlich Gewitter im Spiel sind. Das Unglück passiert genau in dem Moment, als er sich um sein Hasen-Gehege mit Dutzend süßen Häschen kümmert.

