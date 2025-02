Lautsprecher mit Subwoofer und irrem Surround-Sound kosten bei Amazon fast die Hälfte!

Diese Lautsprecher liefern euch einen bombastischen Surround-Sound. Das Amazon-Angebot ist äußerst lukrativ, also greift jetzt zu.

Ihr möchtet euren Sound aufwerten und epische Momente wie nie zuvor erleben? Das Soundsystem von Trust Gaming hat es in sich. Mit einer Leistung von 90 W RMS könnt ihr euch pro Lautsprecher aus sämtlichen Richtungen auditiv unterhalten lassen. Durch den immersiven Surround-Sound taucht ihr tiefer in Rollenspielen wie Kingdom Come: Deliverance II ein. Das befristete Angebot bei Amazon gibt euch einen satten Rabatt von 39 Prozent. Greift also schnell zu, wenn ihr einen immersiven Powersound sucht.

Eigenschaft Beschreibung Modell Trust Gaming 21738 GXT 658 Tytan Systemtyp 5.1-Surround-Sound-Lautsprechersystem Gesamtleistung 180 Watt RMS-Leistung 90 Watt Subwoofer Integrierter Subwoofer für kraftvolle Bässe Satellitenlautsprecher Fünf Lautsprecher für echten Surround-Sound LED-Beleuchtung Integrierte LED-Beleuchtung für stimmungsvolle Atmosphäre Kompatibilität PC, Laptop, Konsole, TV Verwendung Ideal für Gaming, Filme und Musik

Die Lautsprecher haben ordentlich Wumms

Stellt euch vor, ihr sitzt vor eurem Bildschirm, bereit für das nächste große Abenteuer. Der Trust Gaming GXT 658 Tytan entfesselt einen kraftvollen Klang, der euch mitten ins Geschehen zieht.

Mit einer Gesamt-Ausgangsleistung von 180 Watt und einer RMS-Leistung von 90 Watt liefert dieses System kristallklare Höhen und tiefe, satte Bässe, die jedes Spiel, jeden Film und jede Musiksession zum Leben erwecken.

Platziert die Lautsprecher für epische Momente

Vor allem der Subwoofer wertet dieses Soundsystem enorm auf, der mit seiner spektakulären Bassleistung den Boden zum Beben bringt. Jede Explosion und jeder Beat werden spürbar – ein Erlebnis, das euch in seinen Bann zieht und nicht mehr loslässt.

Die fünf Lautsprecher sorgen für echten Surround-Sound und lassen euch jedes Detail hören, egal ob es sich um leise Schritte hinter euch oder um donnernde Motoren handelt.

Ein weiterer Höhepunkt sind die LED-Beleuchtungen, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Sie verleihen eurem Setup einen futuristischen Touch und passen perfekt zu jedem modernen Gaming- oder Entertainment-Raum.

