Matrix trifft auf The Witcher: Laurence Fishburne übernimmt Rolle in 4. Staffel der Erfolgs-Serie

Der Dreh zur vierten Staffel von „The Witcher“ steht in den Startlöchern. Jetzt wissen wir, welcher bekannte Schauspieler den Cast verstärken wird.

Bekannter Schauspieler übernimmt die Rolle eines weiteren Hauptcharakters: Die vierte Staffel von The Witcher ist, durch seine Neubesetzung durch Liam Hemsworth als Geralt von Riva, immer wieder in aller Munde.

Jetzt gibt es Neuigkeiten zu einer Cast-Erweiterung, die vor allem Fans der Matrix-Filme erfreuen sollte. Laurence Fishburne spielte damals die Rolle von Morpheus und schlüpft in der vierten The Witcher-Staffel jetzt in die Rolle von Regis.

Regis zählt zu den Hauptcharakteren der Erweiterung Blood and Wine von The Witcher 3. Er ist ein weiser Wundarzt mit einer mysteriösen Vergangenheit und wird Geralt auf seiner Reise in der nächsten Staffel begleiten.

Im Trailer zur dritten Staffel The Witcher könnt ihr noch einmal Henry Cavill in seiner Rolle als Geralt von Riva sehen:

Fishburne freut sich auf die wundersame Welt von The Witcher

Der Matrix-Star selbst scheint sich sehr auf seine Rolle und die Dreharbeiten zu freuen. Im Gespräch mit Netflix verrät er: „Ich freue mich sehr darauf, der Besetzung beizutreten und die wundersame Welt von The Witcher zu erkunden.“

Was ihr von der 4. Staffel erwarten könnt: Viel wissen wir noch nicht über die neue Staffel von The Witcher. Denn wie Netflix mitteilte, soll die Produktion erst im Frühjahr 2024 anlaufen. Dies kann sich also noch ein paar Wochen oder Monate hinziehen.

Die vierte Staffel wird wieder die drei Charaktere Geralt, Yennefer und Ciri durch ein vom Krieg und zahlreichen Dämonen zerstörtes Land begleiten, wobei alle drei unterschiedliche Wege gehen werden. Geralt von Riva wird jedoch den Kontinent auf der Suche nach Ciri durchstreifen und, wie wir jetzt wissen, dabei von Regis begleitet.

Klar ist auch, dass die vierte Staffel sicherlich keinen guten Start haben wird. Vor allem Schauspieler Liam Hemsworth wird sich vermutlich sehr ins Zeug legen müssen, um bei den Fans punkten zu können. Die Bekanntmachung, dass Henry Cavill die Serie verlassen wird, machte viele Fans unzufrieden.

Wie gut also die vierte Staffel generell und wie gut Fishburne in seiner Rolle als Regis ankommen wird, ist dann abzuwarten.

Dass The Witcher nicht nur auf Bildschirmen funktioniert, will ein Brettspiel zeigen: „The Witcher“ als Brettspiel – Wie gut funktioniert die Monsterjagd auf dem Küchentisch?