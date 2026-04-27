Endlich wird es warm und sonnig! Damit beginnt auch die Grillsaison und damit ihr darin gleich richtig durchstarten könnt, braucht es einen guten und zuverlässigen Grill. Wie gut, das MediaMarkt ein sehr gutes Modell im Angebot hat.

Hier gibt’s den Premium–Gasgrill bei MediaMarkt

Zum Deal

Bei der Frage nach dem “richtigen” Grill scheiden sich die Geister. So mancher schwört auf Kohle, andere bevorzugen Elektrogrills, aber mit einem Gasgrill könnt ihr quasi nichts falsch machen.

Und genau solch ein Gerät ist der KOENIC KGG-TR 3125 M Gasgrill aus Edelstahl. Der liefert eine Leistung von bis zu 13,5 Watt und da er mit Gas betrieben wird, müsst ihr ihn nicht lange anheizen und habt keinen qualmenden Kohle-Rauch.

Mehr starke Deals zum Sommer!

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KOENIC KGG-TR 3125 M: Echtes High-End-Gear für euren Garten

Wer beim Zocken auf die besten Framerates und schnelle Ladezeiten achtet, sollte beim Grillen erst recht keine Kompromisse machen. Der KOENIC Gasgrill liefert euch allerdings ein Setup, das nicht nur optisch ordentlich was hermacht, sondern vor allem unter der Edelstahlhaube abliefert. Hier sind die wichtigsten Features des “Tim Raue”-Editions-Grills im Detail.

13,5 kW rohe DPS: Drei Hauptbrenner plus Support-Station

Mit einer Gesamtleistung von 13,5 kW hat dieser Grill wortwörtlich “Feuer unterm Hintern”. Die großzügige Grillfläche von 62,4 x 41,5 cm bietet massig Platz für euren gesamten Raid aus der Grillabteilung: egal ob ihr riesige Tomahawk-Steaks, saftige Fleischspieße oder würzigen Grillkäse auflegt.

Hier ist Platz für ordentlich Grillgut! Auf diesem Grill könnt ihr eure ganze Crew verköstigen.

Drei stufenlos regulierbare Hauptbrenner sorgen für eine perfekte, gleichmäßige Hitzeverteilung, was einfach die essenzielle Grundeigenschaft jedes guten Grills ist. Denn wer will schon unterschiedlich weit gegrillte Würstchen?

Besonders stark: Der zusätzliche Seitenbrenner (3 kW) agiert als perfekter Support für alles, was nicht auf den Hauptgrill passt. Hier könnt ihr unter anderem ganz bequem Soßen reduzieren, Zwiebeln anbraten oder sonstige Beilagen kochen, ohne den Haupt-Grillrost damit zu blockieren.

Infrarot-Turbozone: Euer Ultimate für die perfekte Kruste

Gut, Gasflammen mit der angemessenen Grilltemperatur schafft jeder Billo-Grill irgendwie, aber mit diesem Gadget scheiden sich die Noob-Modelle vom Profi-Niveau.

Die “Geheimwaffe” des Grills: Die ultraheiße Turbo-Zone, die in Sekunden die perfekte Grillkruste schafft.

Denn die integrierte Keramik-Infrarot-Turbozone erzeugt in Rekordzeit eine sehr hohe, direkte Hitze. Das Ergebnis? Ihr verpasst euren Steaks im Handumdrehen eine karamellisierte, knusprige Kruste, während die Hitze den Saft im Inneren fest einschließt.

Ideal für alle, die Wartezeiten hassen: Dank der schnellen Aufheizzeit dieser Zone geht alles rasend schnell. Und damit ihr den Sweet-Spot nicht verpasst, habt ihr die Temperatur im Grill dank des analogen Thermometers im Deckel immer fest im Blick.

Edelstahl & “RGB”-Feeling

Wir Gamer lieben bekanntlich ausgefallene Designs und bunte Lichter. Und was bei Mäusen, Tastaturen und Cases gut aussieht, steht auch einem Grill gut.

Der erste Hingucker ist hier die edle und hochwertig verarbeitete Edelstahl-Oberfläche. Sie lässt sich leicht reinigen und sieht einfach wertig und zeitlos elegant aus.

Die coolen, beleuchteten Drehknöpfe zeigen auch noch, welche Brenner gerade noch an sind.

Und wer auf RGB-Beleuchtung an seiner Hardware steht, wird die zweifarbig beleuchteten Drehknöpfe lieben. Die sind übrigens nicht nur eitles Zierwerk, sondern zeigen euch bei späten abendlichen Grill-Sessions auch sofort an, welche Brenner aktiv gerade sind.

Super-Praktisch: Die dicke 11-kg-Gasflasche steht nicht als potentielle Stolperfalle in der Gegend herum, sondern verschwindet unsichtbar und sicher im integrierten Unterschrank des Gehäuses. Und nach dem Grillen macht euch der clevere Saft- und Fettauffangbehälter (spülmaschinenfest!) das Aufräumen obendrein leicht.

Exklusiver Loot für Sterne-Menüs

Als besonderes Goodie bringt diese Edition den ultimativen “Sterne-Koch”-Buff mit. Neben der charakteristischen Signatur von Tim Raue auf dem Gehäuse findet ihr in der Verpackung einen QR-Code.

Starkoch Tim Raue empfiehlt diesen Grill und seine Rezepte bekommt ihr oebendrein!

Dieser schaltet exklusive Rezepte des 2-Sterne-Kochs frei. Ihr bekommt also nicht nur die Hardware, sondern direkt auch noch passende Rezepte, um eure Familie und Freunde mit echter Gourmet-Küchezu beeindrucken.

All diese Features machen den KOENIC KGG-TR 3125 M zu einem Premium-Item, das jede Grillparty gehörig aufwertet. Holt ihn euch noch heute bei MediaMarkt und seid bereit für die Grillsaison.

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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