Diese Anime-Verfilmung floppt genau so hart, wie alle es befürchtet hatten

„Knights of the Zodiac“ floppt an den Kinokassen. Die Prophezeiung einer schlechten Anime-Umsetzung scheint sich einmal mehr bewahrheitet zu haben.

Wenn Manga- und Anime-Fans hören, dass eines ihrer liebsten Werke eine Realverfilmung erhält, überkommt sie immer direkt ein Schauer des Unwohlseins. Zu tief sitzen Narben wie Dragon Ball Evolution oder Death Note – und auch bei Knights of the Zodiac herrschte dieses Gefühl vor.

Wie leider zu befürchten, hat sich das bewahrheitet und der Film wird an den Kinokassen abgestraft.

Warum spielt der Film so wenig ein? Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen scheint der Film weder den Fans des Anime noch Neulingen groß zu gefallen. In den Kritiken steht immer wieder, dass die Action belanglos wirke, eine Charakterentwicklung quasi nicht vorhanden ist und die Effekte veraltet wirken.

Gleichzeitig gibt es aber ein noch größeres Problem. Die meisten Filme mit hohen Produktionskosten, von denen die Kinobetreiber sich Einnahmen versprechen, laufen in den USA in knapp 4.000 Kinos. Doch Knights of the Zodiac wird nur in knapp unter 600 Kinos ausgestrahlt – was Bände spricht, wie viel Erfolg man dem Film schon im Vorfeld beimisst.

Wie viel hätte der Film einnehmen müssen? Mit Produktionskosten von knapp 60 Millionen US-Dollar hätte der Film mindestens so viel einspielen müssen, um wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Immerhin hatte man sogar auf namhafte Schauspieler, wie etwa Sean Bean, gesetzt.

Wie viel hat der Film eingenommen? Enttäuschend wenig. Auch wenn es offizielle Zahlen noch nicht gibt, gehen erste Schätzungen davon aus, dass der Film in Amerika zum Release nur 557.000 Dollar eingespielt hat. Seit Ende April stieg dieser Wert zwar auf 5,1 Millionen Dollar an, bleibt aber weiterhin enttäuschend gering.

Bei uns in Deutschland ist der Film seit gestern, also dem 16. Mai 2023, in einigen Kinos zu sehen. Aber ob das noch irgendwie zum Erfolg beitragen wird, scheint doch eher unwahrscheinlich – auch, weil er in vielen Kinos gar nicht läuft.

Viele bezeichnen den Film sogar als “So schlimm wie Dragon Ball Evolution”.