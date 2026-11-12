Nicht viele Schauspieler schaffen das, was Kirk Douglas gelang. In seiner langen Karriere war er in über 90 Filmen zu sehen und feierte viele Erfolge. Seine Spuren sind bis heute in Hollywood zu sehen – unter anderem in Gestalt seines eigenen Sohnes.

Die meisten von euch dürften Michael Douglas aus Filmen wie Basic Instinct, Wall Street oder The Game kennen. Bevor er Karriere machte, war sein eigener Vater aber die viel größere Filmlegende.

Kirk Douglas wurde 1916 geboren und verstarb erst 2020, wurde also stolze 103 Jahre alt. Sein langes Leben hat der in New Jersey geborene Schauspieler gut genutzt. Schon von klein auf musste er für sich selbst sorgen und etwa das Geld für seine Schule verdienen.

Nach einem Studium der englischen Literatur und Chemie landete er durch ein Stipendium an der American Academy of Dramatic Arts und kam in Kontakt mit dem Theater. Die so entzündete Leidenschaft für das Schauspiel wurde durch den 2. Weltkrieg jäh unterbrochen. Nach dessen Ende führte ihn eine Empfehlung seiner früheren Mitschülerin, der ebenfalls sehr bekannten Lauren Bacall (Tote schlafen fest), zur ersten Rolle in einem Film.

In Die seltsame Liebe der Martha Ivers war Kirk Douglas erstmals auf der Leinwand zu sehen. Das war im Jahr 1946. Was folgte, war ein beeindruckender Lauf in die Herzen der Zuschauer.

Video starten Kirk Douglas im Kriegsfilm Paths of Glory des legendären Regisseurs Stanley Kubrick Autoplay

Höhen und Tiefen

Welche Rollen machten Kirk Douglas berühmt? Besonders ab Ende der 40er Jahre verbuchte Douglas große Erfolge. So wurde er für seinen Auftritt in Zwischen Frauen und Seilen, für den Oscar nominiert.

Es folgten zahlreiche Hauptrollen in teils groß angelegten, epischen Filmen wie 20.000 Meilen unter dem Meer oder Die Fahrten des Odysseus – damals ganz ohne Christopher Nolan und dessen IMAX-Kameras.

Douglas war 1956 als Vincent Van Gogh zu sehen, ehe seine Zusammenarbeit mit dem legendären Regisseur Stanley Kubrick begann: Nach dem Kriegsfilm Wege zum Ruhm drehten sie 1960 gemeinsam den Sandalen-Film Spartacus, ein über drei Stunden langes Epos aus einem Genre, dessen beste Zeiten schon vorbei waren.

Die 60er waren weiterhin eine gute Zeit für Douglas. Sein Status als großer Schauspieler in Hollywood war gefestigt und man kannte und schätzte ihn für die Verkörperung von klassischen, männlichen Helden. Er hatte aber auch ein Faible für Figuren, die alles andere als heldenhaft waren.

Damit verbunden ist auch ein Rückschlag in der Karriere des Schauspielers: Er wollte unbedingt den Roman Einer flog übers Kuckucksnest verfilmen und erwarb die Rechte Anfang der 60er. Nach Problemen mit dem Studio, das den Film ablehnte, wurde der Streifen erst Mitte der 70er mit Kirks Sohn Michael als Produzent gedreht.

Da Douglas schon zu alt für die Hauptrolle schien, ging sie an Jack Nicholson. Dieser machte sich damit unsterblich und heimste den Oscar ein, genauso wie Michael Douglas den Produzenten-Preis gewann.

Die große Zeit von Kirk Douglas war spätestens in den 80ern vorbei. Er drehte zwar weiter Filme, aber an die früheren Erfolge konnte er nicht mehr anknüpfen. Was seinem Sohn Michael gelang, nämlich einen regulären Oscar zu gewinnen, blieb Kirk verwehrt. Er musste sich 1996 mit dem Ehrenpreis zufriedengeben, der Hollywood-Legenden gerne mal am vermeintlichen Ende ihrer Karriere überreicht wird.

Beinahe wäre sein Leben aber schon 1991 zu Ende gegangen, als Douglas knapp einen Helikopterabsturz überlebte. Seinen letzten Film Mord im Empire State Building drehte er 2008. Der Fernsehfilm ist der späte Epilog einer langen Karriere, die anschließend in den verdienten Ruhestand überging.

Heute gilt der Schauspieler für uns, aber auch unsere Kollegen von Filmstarts als eine der großen Legenden aus der Goldenen Ära Hollywoods, als noch die Studios das Sagen hatten, ehe ab Ende der 60er zunehmend unabhängige, kleinere Filme entstanden und das New Hollywood einläuteten.

Kirk Douglas hat jede Ära überlebt und bleibt auf der Leinwand unsterblich. Wer lieber etwas Aktuelleres sehen möchte, sollte hier vorbeischauen: Einen der besten Horrorfilme der letzten Jahre könnt ihr auf HBO Max nachholen, aber ihr braucht starke Nerven



