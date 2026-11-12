Ein mächtiger Schurke ist der böse Doppelgänger von Superman und könnte DC im Kino retten

Unter den zahlreichen Gegnern von Superman ist einer, der ihm besonders ähnlich ist, da es sich um einen Doppelgänger handelt. Der ist aber alles andere als perfekt und wäre deshalb ein spannender Kandidat für einen Film von DC.

Nächstes Jahr erscheint Man of Tomorrow und stellt eines der letzten Projekte des DCU unter der Leitung von James Gunn und Peter Safran dar. Wie kürzlich bekannt wurde, gibt es im Studio einen Wechsel und auf die beiden folgt Jeremy Latcham, der bislang vor allem für Marvel tätig war (via The Hollywood Reporter).

Ein erneuter Reboot bedeutet auch neue Chancen und Spielraum für Experimente. Gut geeignet dafür wäre ein DC-Charakter, der eng mit Superman verknüpft ist und ihm in manchen Aspekten verblüffend ähnelt. Die Rede ist von niemand geringerem als Bizarro.

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Schurke und Antiheld in einem

Wer ist Bizarro? Der Charakter trat erstmals 1958 in „Superboy #68“ auf und wurde von Otto Binder erfunden. Die Idee: Bizarro sollte ein Doppelgänger von Superman sein, allerdings komplett ins Gegenteils gekehrt.

Bedeutet: er sieht seinem Vorbild ähnlich, weist allerdings ungesund zombie-ähnliche Haut auf. Seine Fähigkeit stehen jenen von Superman in nichts nach: Bizarro ist übermenschlich stark, schnell und kann fliegen. Er ist nahezu unverwundbar und hat nur eine große Schwäche. Während die bei Superman grünes Kryptonit heißt, ist Bizarro in erster Linie gegen blaues Kryptonit empfindlich.

Auch einige Fähigkeit sind ins Gegenteil gekehrt. So nutzt der Charakter einen Kälteblick, im Unterschied zu Supermans Hitzeblick.

Zu dem seltsamen Wesen wurde Bizarro übrigens durch ein gescheitertes Experiment. Kal-El, also Superman, sollte geklont werden. Ein Duplikationsstrahl erschuf anstelle eines perfekten Doppelgängers ein nicht sonderlich schlaues, aber durchaus sehr mächtiges Wesen.

Bizarro kann getrost als Schurke bezeichnet werden, doch er war im Verlauf der Jahre auch ein Partner von Superman und Antiheld. Nach dem Superman-Neustart ab 1986 gab es sogar mehrere Versionen des Charakters.

Zum einen ließ Lex Luthor die DNA von Superman klonen und erschuf damit Bizarro, um ihn gegen den Mann aus Stahl einzusetzen. Zum anderen steckte der Joker hinter einer weiteren Version des Charakters, die ein absurdes Kunstprojekt des Gotham-Clowns sein sollte.

Tritt Bizarro losgelöst von Superman und den anderen Figuren auf, geschieht das oftmals in seiner eigenen Bizarro-Welt. Dort ist gemäß seiner eigenen Eigenschaften alles ins Gegenteil gekehrt.

Warum wäre die Figur für einen DC-Film spannend? Wenn DC im Kino nun erneut von vorne anfangen muss und zeigen will, dass man gegen die starke Konkurrenz von Marvel bestehen kann, braucht es einen originellen Ansatz.

Mehr vom gleichen wird vermutlich nicht funktionieren, auch wenn der letzte Superman ein Hoffnungsträger war. Mit Bizarro hätte man eine Figur, die als Schurke ODER Antiheld funktioniert. Als Gegner Supermans wäre es ein spannendes Kräftemessen, als Partner eine vermutlich liebenswürdige, aber auch chaotische Angelegenheit.

Gerade weil Bizarro seine Beziehung zu Superman immer wieder überdenkt – mal hasst er sein perfektes Gegenstück, mal blickt er bewundernd zu ihm auf – könnte er für unvorhersehbare Momente sorgen. In einigen Serien wie zuletzt Superman & Lois trat er bereits auf.

Wie genau das nächste Reboot des DCU aussieht, steht jetzt noch nicht fest. Und auch nicht, welche Helden und Schurken Teil davon sein werden. Würdet ihr Bizarro gerne auf der großen Leinwand sehen? Und welche Figuren sonst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Was DC vs. Marvel angeht, hat der Mann aus Stahl ein Wort mitzureden: Superman hat einmal Thors Hammer Mjölnir gefangen und bewiesen, dass er stärker als die Helden von Marvel ist