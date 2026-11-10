Seit 11 Tagen gibt es auf HBO Max einen Horror-Geheimtipp, nach dem ihr euch garantiert schlecht fühlt

Horrorfilme mit realem Hintergrund sind oftmals besonders unheimlich. Ein Geheimtipp, der seit wenigen Tagen auf HBO Max zu sehen ist, rollt eine Tragödie der europäischen Geschichte auf und wird euch zuverlässig verstören.

Zartbesaitete sollten direkt wieder wegklicken, oder sich nach dem Lesen dieses Artikels zumindest gut überlegen, ob sie Des Teufels Bad ansehen möchten. Es handelt sich dabei um einen Film des österreichischen Regie-Duos Veronika Franz und Severin Fiala, der 2024 in die Kinos kam und seit dem 30. Oktober 2026 auf HBO Max zum Streaming angeboten wird.

Darin wird die Geschichte der stark religiösen Frau Agnes erzählt, die etwa um 1750 lebt und nach der Heirat mit dem Bauern Wolf ein Kind gebären möchte. Das gestaltet sich aber alles andere als einfach, da Wolf einerseits nicht so richtig Lust zu haben scheint, Agnes andererseits bald schon mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen hat.

Nicht ganz unschuldig ist da eventuell die geköpfte Leiche einer Frau, die im Wald an einem Altar sitzt. Nach und nach scheint Agnes den Verstand zu verlieren und die Bewohner des Dorfes denken, sie sei vom Teufel besessen.

Des Teufels Bad ist ein besonderer Vertreter des Horrorgenres, weil er nicht nur wunderbar unangenehm inszeniert und erzählt ist, sondern zudem den Schrecken eines realen, historischen Phänomens als Hintergrund nutzt.

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Ein Schlag in die Magengrube

Um welches Phänomen geht es? Gemeint ist der sogenannte „indirekte Selbstmord“, den es im 17. und 18. Jahrhundert immer wieder gab. Der Film zeigt das gleich zu Beginn im Prolog: Eine Frau tötet ein Baby und stellt sich anschließend freiwillig der Verhaftung und Hinrichtung.

Eigentlich wollte sie Selbstmord begehen, doch da dies in den Augen der Kirche eine Todsünde war, die direkt in die Hölle führte, wählte sie den Umweg. Vor der Hinrichtung durch die Justiz konnte sie noch eine Beichte ablegen und hoffen, sich von ihrer Tat reinzuwaschen. Das Phänomen wurde damals besonders häufig bei Frauen dokumentiert, wie im offiziellen Presseheft festgehalten wird.

Somit nimmt sich Des Teufels Bad einen historischen Hintergrund, der in der breiten Gesellschaft kaum bekannt ist, und strickt einen höchst unbequemen, düsteren Film daraus. Neben der fiesen Grundstimmung sind es einzelne Gewaltspitzen, die für ein durchweg unangenehmes Gefühl sorgen.

Dabei ist wichtig anzumerken, dass Des Teufels Bad kein klassischer Schocker ist, sondern sehr gemächlich erzählt wird und eher durch seine erschreckende Atmosphäre als durch ständige Jump Scares, Twists oder besonders brutale Morde glänzt.

Agnes wird von der österreichischen Schauspielerin Anja Plaschg mit großer geistiger und körperlicher Hingabe dargestellt. Unter ihrem Künstlernamen Soap&Skin ist sie auch für die Musik des Films verantwortlich. Mitunter ist sie der Grund für den sehr guten Score auf Rotten Tomatoes, der bei 91 % liegt (77 Reviews).

Des Teufels Bad zeigt die Welt des 18. Jahrhunderts auf erschreckende Weise und stellt die Protagonistin Agnes voll in den Mittelpunkt. Die Abwärtsspirale, in der sich die junge Frau befindet, wird die wenigsten Zuschauer unberührt lassen. Nach dem Abspann könnte mit großer Sicherheit ein schlechtes Gefühl zurückbleiben.

Was kann ein Horrorfilm mehr leisten? Wer auf Genre-Kost der etwas gemächlicheren, tiefschürfenden Art Lust hat, sollte Des Teufels Bad auf jeden Fall ansehen. Mit HBO Max gibt es seit kurzer Zeit eine praktische Methode, das zu tun. Mehr Empfehlungen aus dem Genre findet ihr auf MeinMMO: 10 Horrorfilme, die alle Fans von gruseligen Geschichten gesehen haben sollten