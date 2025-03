Die Spielwelt in einem der besten RPGs auf Steam ist 10-mal so groß wie die von GTA 5 und kostete ihren Schöpfer 12 Jahre

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Spieler aus Monster Hunter Wilds verliert sich so in Nebenquests, dass er auf einen Schlag 63 Level aufsteigt

Spieler erreichen in Monster Hunter Wilds Jägerrang 999 in Rekordzeit – Wie ist das möglich?

Hier kommt eine weitere Besonderheit von Kenshi ins Spiel, denn auch diese Rückschläge können überwunden werden – was jedoch nicht bedeutet, dass es keine Konsequenzen gibt. So wirken sich Verletzungen darauf aus, wie sich ein Charakter fortbewegt und wie er kämpft.

Was macht es so besonders? Kritiker und Spieler loben Kenshi vor allem für die absolute Freiheit und Tiefe, die das Rollenspiel mitbringt. Die Welt von Kenshi erstreckt sich über 870 Quadratkilometer – mehr als 10-Mal so viel wie die 81 km² von GTA 5.

In Pokemon GO bekommt ihr eine starke Chance, gleich 3 Shinys an einem Tag zu fangen

Kenshi ist ein Rollenspiel mit fast 80.000 positiven Reviews auf Steam , in denen Spieler davon schwärmen, so richtig übel verprügelt worden zu sein.

