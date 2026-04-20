Jujutsu Kaisen Staffel 4: Release, Trailer und Stream im Überblick

Staffel 4 vom Anime Jujutsu Kaisen ist bereits bestätigt. Sie bildet den zweiten Teil der Metzel-Spiele ab. Alle Infos zur kommenden Season erhaltet ihr auf MeinMMO.

Update am 20. April 2026: Wir haben den Artikel strukturell angepasst.

Zur Übersicht:

Die letzte Folge von Staffel 3 von Jujutsu Kaisen lief am 27. März 2026. Staffel 1 und 2 hatten noch jeweils 24 bzw. 23 Episoden, Staffel 3 dagegen nur 12 Episoden. Die erste Season lief von Oktober 2020 bis März 2021, Staffel 2 von Juli bis Dezember 2023. Es lagen also rund 2 Jahre dazwischen.

Für Staffel 3 nahm man sich mehr Zeit. Hier liefen die Folgen von Januar bis März 2026, also wieder etwa mit einer Wartezeit von rund 2 Jahren.

In Jujutsu Kaisen geht es um den Schüler Yuji Itadori. Er tritt einer Organisation von Jujutsu-Zauberern bei, nachdem er einen Finger von Sukuna geschluckt hat. Dabei handelt es sich um den König der Flüche, der brandgefährlich ist.

Seit diesem Vorfall agiert Yuji als Wirt für Sukuna. Um Sukunas vollständige Wiederbelebung und auch die Menschheit zu schützen, helfen die Jujutsu-Zauberer. Sie bekämpfen Manifestationen von menschlichen Gefühlen, die als Flüche bekannt sind.

Video starten Jujutsu Kaisen Staffel 3 – Trailer zum kommenden Arc „The Culling Game“ Autoplay

Jujutsu Kaisen Staffel 4: Alles Wichtige im Überblick

Release: Wann erscheint Staffel 4?

Zusammen mit der letzten Folge von Staffel 3 wurde auf dem X-Account von Jujutsu Kaisen bestätigt, dass eine 4. Staffel in der Produktion ist. Dazu gab es den Text, dass Yuji und seine Freunde weiterhin versuchen, die Metzen-Spiele zu beenden, weshalb Staffel 4 der 2. Teil der Spiele sein wird.

Allerdings gibt es noch kein Datum, wann Staffel 4 erscheinen wird. Hier bittet das Produktionsteam um Geduld und wird in Zukunft noch weitere Updates nachreichen.