Ingenieur baut Roboter, der bei einem berühmten Spiel jede Runde gewinnt – Wer die Maschine besiegt, gewinnt 9.500 Euro

Sobald er das Ergebnis kennt, sendet er ein Signal an Rockys Roboterhand, die dann mit Servomotoren den passenden Gegenzug ausführt. Laut Mark Rober geschieht dieser Vorgang so schnell, dass das menschliche Auge kaum folgen kann.

Wie funktioniert das? Der Roboter nutzt Hochgeschwindigkeitskameras und spezielle Sensoren, um die Handbewegungen des Gegners zu analysieren. Ein Infrarot-Bewegungssensor erfasst die Bewegungen von Hand und Fingern hundertmal pro Sekunde. Diese Daten gehen an einen Minicomputer, der in Rockys Körper eingebaut ist. Mittels Algorithmen werden die Bilder analysiert, um einen Bruchteil einer Sekunde vor der vollständigen Handbewegung zu erkennen, ob Stein, Papier oder Schere gewählt wird.

Wer ist „Rocky“? Der YouTuber und ehemalige NASA -Ingenieur Mark Rober ist dafür bekannt, komplexe Technik spannend und nachvollziehbar zu machen. Sein neuestes Projekt ist ein speziell entwickelter Roboterarm namens Rocky, der eine einzige Fähigkeit besitzt: Er kann das Kinderspiel Schere-Stein-Papier in Echtzeit spielen und so gut wie jede Partie gewinnen. Dabei kommt der Roboter auf eine Reaktionszeit, die für einen menschlichen Gegner kaum erkennbar ist.

