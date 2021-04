Euch reizt anspruchsvolle Taktik, ihr wollt aber kein langweiliges und starres Gameplay? Dann könnte Infinite Lagrange genau das richtige Spiel für euch sein. Das Space-Abenteuer besticht mit Grafik, die man sonst meist nur aus Trailern kennt.

Was ist Infinite Lagrange? Das futuristische MMO von NetEase ist ein Space-Strategiespiel, bei dem ihr euch als Flottenadmiral und Entdecker beweisen müsst. Die filmreife Grafik sticht dabei besonders hervor, Infinite Lagrange bietet aber auch neben der bombastischen Inszenierung gute Gründe, vorbeizuschauen.

Infinite Lagrange feiert heute, am 21. April 2021, seinen Launch in Europa. Verfügbar ist die großangelegte Space-Simulation mit der schicken Grafik für iOS, Android und den PC. Das Spiel ist kostenfrei.

Darum geht’s: In der entfernten Zukunft machen sich die Menschen das Universum untertan und brechen zu Abenteuern in die entferntesten Winkeln der Galaxy auf. Möglich ist das durch Stargates. Die Geschichte ist jedoch noch nicht geschrieben, denn ihr seid in Infinite Lagrange federführend: Baut ihr euch ein Imperium und erobert das Universum mit Stärke oder sucht das All nach Geheimnissen ab?

Beim nächsten Space-Blockbuster führt ihr selbst Regie

Was in anderen Mobile-Games nur schicke Trailer sind, ist in Infinite Lagrange die Ingame-Grafik. Dabei vertraut ihr nicht auf starre Kamerawinkel, sondern entscheidet selbst, wie ihr euer Abenteuer in Szene setzt.

Der Look ist dabei industriell-futuristisch angelegt. Hier könnt ihr euch ansehen, wie schick das aussieht:

Aus diesen 7 Gründen solltet ihr einen Blick riskieren:

Das Gameplay sieht fantastisch aus und ihr könnt selbst bestimmen, wie euch die Optik präsentiert wird

Ein großer Fokus auf Taktik bietet den nötigen Tiefgang

Ihr habt viel Freiheit und entscheidet selbst, welche Rolle ihr im Universum einnehmt. Das Spiel erlaubt viele Lösungsansätze für intergalaktische Konflikte.

Basen-Bau, Mining und das gezielte zusammenstellen und Weiterentwickeln der Flotte sorgen für Motivation.

Infinite Lagrange bietet etwas für PvE und belohnt das Zusammenspiel mit anderen stark.

Ihr seid der Admiral und führt eure Raumschiff-Flotte in imposante PvP-Schlachten.

Saisonale Quest und Ziele versprechen stets frische Anreize für PvP und PvE.

Damit ihr euch besser vorstellen könnt, was euch erwartet, geht der Artikel hier noch auf die wichtigsten Aspekte genauer ein.

Flottenadmiral, Weltraum-Pirat oder Entdecker der Unendlichkeit?

Wie startet euer Abenteuer?: Infinite Lagrange überfordert euch zum Spielbeginn nicht. Ihr startet mit einem Raumschiff und einer kleinen Space-Station. Aber wie Rom sprichwörtlich nicht an einem Tag erbaut wurde, wird das Universum auch nicht an einem Tag kolonialisiert.

Ihr erweitert eure Basis Schritt für Schritt um zusätzliche Gebäude.

Erforscht neue Technologien, die euch dabei helfen, ein wahres Imperium aufzubauen.

Während der Expansion ins Weltall könnt ihr neue Basen errichten und eure Hauptbasis dann dorthin verlegen.

Um von Alltag eines Space-Imperators abzuschalten, schaut ihr eurer Basis beim Wachsen zu oder bewundert die im Hintergrund vorbeihuschenden Asteroiden-Hagel und das Pulsieren eines roten Giganten – je nachdem, in welchem Fleck des Universums ihr eure Machtzentrale gerade stationiert.





Der Ausbau eurer Flotte ist ein Kernaspekt

So baut ihr eine Flotte auf: Ein großer Fokus von Infinite Lagrange bietet aber der Ausbau seiner Weltraum-Flotte. Die einzelnen Schiffe unterscheiden sich deutlich: Vom schwerfälligen Zerstörer, bis hin zu kleinen und wendigen Raumschiffen über einen Carrier, in dem eine Kleinstadt Platz findet, ist alles dabei.

Dabei gilt: Ein Schiff ist nicht gleich ein Schiff. Über verschiedene Technolgie-Bäume verbessert ihr die einzelnen Modelle gezielt. Dabei nehmt ihr dann Einfluss auf beispielsweise Bewaffnung und Panzerung – durch neue Blaupausen sollen die Möglichkeiten fast endlos sein.

Das erwartet euch im Universum von Infinite Lagrange

Das bietet das PvE: Was macht man jetzt mit einer gewaltigen Flotte? Das steht euch frei – ihr seid am (Space-)Steuerruder. Euch stehen einerseits PvE-Missionen und Quest von NPCs zur Verfügung.

Lange vergessene Ruinen mit ungeahnter Technologie warten auf die Wieder-Entdeckung durch tapfere Pioniere.

Von euren Abenteuern bringt ihr dann Belohnungen und seltene Ressourcen mit, die euch wiederum helfen, noch stärker zu werden.

Ihr taucht so tiefer in die Story von Infinite Lagrange ein.

Jede Season erhält der ganze Server zudem ein Ziel, welches es gemeinsam zu knacken gilt.

So zieht ihr in den PvP-Krieg: Ihr könnt euch mit anderen Flotten zusammenschließen, die von anderen Spielern gesteuert werden und so eine intergalaktische Armee ausheben. Kommt euch eine andere Allianz zu nahe oder ihr wollt die Grenzen eures Imperiums, nun ja, aggressiv verschieben, kommt es zu gewaltigen Space-Schlachten.

Ihr könnt mit anderen Spielern um das Universum streiten. Dazu entsendet ihr Teile eurer Flotte oder gleich die ganze Armada. Wie es sich für einen guten Admiral gehört, könnt ihr dabei jedes einzelne Schiff eurer Flotte im Kampf gezielt auswählen – taktische Entscheidungen treffen und so die Angriffe der Gegner kontern.

Jedes Schiff verfügt über eigene Parameter, die ihr im Kampf jederzeit im Auge haben solltet.

Wer immer weiß, wann seine nächste Salve der Super-Waffe geladen ist, und bei wie vielen Prozent die Schilde stehen, hat einen deutlichen Vorteil.

Mit jeder neuen Season eröffnet eine neue Galaxy ihre Pforten. Ihr habt also stets eine neue Chance, dem Universum euren Stempel aufzudrücken. Dem Sieger aus dem vorherigen Kapitel winken zusätzliche Boni.

Deswegen sehen die Kämpfe im All so gut aus

Ein wichtiges Feature von Infinite Lagrange sind die “360° Space Sceneries”. Das bedeutet, dass ihr jederzeit das Geschehen aus allen Winkeln betrachten könnt. Ihr könnt nah heranzoomen und den Photonen-Torpedos beim Abfeuern zuschauen oder ihr wählt eine Übersicht, mit der ihr das ganze Ausmaß der Schlacht sehen.

Dieses Feature ist aber nicht nur in den cineastischen Schlachten aktiv. Ihr könnt während der Erkundung und dem Basenbau auch auf darauf zurückgreifen.

Darum lohnt sich der Einstieg jetzt: Infinite Lagrange startet jetzt aus der 2. Beta und wurde nach Spieler-Feedback optimiert. Ihr könnt jetzt also direkt zum Start kostenfrei dabei sein und miterleben, wie sich das Strategie-MMO entwickelt.