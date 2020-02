In Zusammenarbeit mit NCSoft verlosen wir auf MeinMMO eine seltene Armbanduhr im schicken Look des MMORPGs „Blade and Soul„-Look. Macht mit und erzählt uns eure schönste MMO-Erfahrung!

Was ist aktuell in BnS los? Das kostenlose MMORPG Blade and Soul wird am 19. Februar ein neues Update erhalten. Mit „Schleier der Nachtklinge“ kommt die dritte Klassenspezialisierung für die Nachtklinge ins Spiel.

Zum ersten Mal werden auch die putzigen Lyn als Nachtklingen durch die Welt ziehen und ihre Feinde mit Schrecken erfüllen. Den Trailer dazu könnt ihr euch hier anschauen:

Aber nicht alles ist düster und mörderisch in Blade and Soul. Das Valentinstag-Event „Mit Schwert und Seele verbunden“ bringt nicht nur mehr Liebe in das Irdische Reich, sondern auch viele Geschenke für die Spieler.

Während des Events werdet ihr neue Items und Materialien für die Aufwertung erhalten können und es gibt besondere Boosts, die den frischen Nachtklingen den Start ins MMORPG erleichtern werden.

Was wird verlost? In Zusammenarbeit mit NCSoft verlosen wird auf MeinMMO eine seltene und hochwertige Armbanduhr im „Blade and Soul“-Design von der Schweizer Firma MTM Hypertec.

Der Wert der Uhr liegt bei 375$. Sie sieht so aus:

Europaweit gibt es von dieser Uhr nur ein einziges Exemplar. Es ist ein richtiges Sammelstück für jeden MMORPG-Fan.

Wie kann ich mitmachen? Um eine Chance auf die coole Armbanduhr zu erhalten, müsst ihr unter diesem Artikel einen Kommentar verfassen.

Wir bei MeinMMO tauschen uns immer gerne über die coolsten Erlebnisse aus, die wir mit unseren Freunden oder komplett fremden Leuten über die Jahre in MMOs gemacht haben.

Schreibt uns also über eure schönsten MMO-Erfahrungen:

Wann hattet ihr am meisten Spaß?

Woran werdet ihr euch noch lange Zeit erinnern?

Der Gewinn wird zufällig unter allen Kommentaren verlost, die das Thema „Beste MMO-Erinnerungen“ behandeln.

Das Gewinnspiel endet am 16. Februar.

Regeln und Datenschutz

Bei der Teilnahme an dem Giveaway stimmt ihr automatisch unseren Nutzungsbestimmungen für Gewinnspiele zu. Es gilt außerdem unsere Datenschutzerklärung.

Viel Glück bei der Verlosung!